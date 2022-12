David Luiz zszokował młodych piłkarzy. "Najszczęśliwszy dzień w roku" [WIDEO]

Święta to szczególny czas, w którym radosna atmosfera udziela się każdemu człowiekowi. Przykładem tego może być gest Davida Luiza, który postanowił zaskoczyć młodych piłkarskich adeptów z Flamengo Social Mangueira School. Obrońca brazylijskiego Flamengo odwiedził dzieci na treningu w stroju Mikołaja.

David Luiz zaskoczył młodych piłkarzy. "Największym tegorocznym tytułem była możliwość przebywania tutaj"

Piłkarz już od momentu pojawienia się na murawie wzbudził ogromne zainteresowanie i został przywitany radosnymi okrzykami. Dzieci od razu zaczęły się zastanawiać, kto kryje się pod kostiumem. Luiz nie wyszedł z roli i obdarował młodych zawodników prezentami. Gdy tożsamość Mikołaja została rozszyfrowana, zapanowała wielka radość. Luiz zaczął rozdawać autografy, a dzieci zaczęły się przytulać do idola i nie kryły wzruszenia ze spotkania z nim.

Sam zawodnik też nie krył emocji, które towarzyszyły mu podczas tego spotkania. - Może to najszczęśliwszy dzień w roku, w którym żyje się tym, co prawdziwe, co ludzkie. Kiedy moja drużyna przejeżdża tędy autobusami, te dzieci krzyczą na nas, zanim wjedziemy na Maracana (stadion Flamengo, red.). Wielu z nich marzy o byciu tam, ale nie mogą sobie na to pozwolić. Dla mnie być może największym tegorocznym tytułem była możliwość przebywania tutaj, ciesząc się z nimi i odpłacając za przywiązanie, jakim nas obdarzają przez cały rok oraz dając dobrą energię w najlepszy możliwy sposób - stwierdził piłkarz.

David Luiz jest piłkarzem Flamengo od zeszłego sezonu. Z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem drużyny, która zajmuje obecnie 5. miejsce w najważniejszych rozgrywkach w Brazylii. Obrońca w latach 2010-2017 był reprezentantem kraju. W narodowych barwach rozegrał 57 spotkań, strzelając 3 bramki.