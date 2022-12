Avram Grant przejął 88. drużynę rankingu FIFA. Powrót po czterech latach

Avram Grant przyjął na pewno duże wyzwanie, jakim jest prowadzić reprezentację Zambii. Zespół ten zajmuje 88. miejsce w rankingu FIFA. Nigdy nie grała w mistrzostwach świata, a jej największym sukcesem było wygranie Pucharu Narodów Afryki w 2012 roku.

Grant przyjął wyzwanie

W tym roku Zambia znów zawiodła w kwalifikacjach PNA. Odpadła niespodziewanie w dwumeczu z Mozambikiem, czyli 114. drużyną rankingu FIFA.

Grant podpisał dwuletni kontrakt. Zastąpił Moses Sichone, byłego piłkarza Zambii, który we wrześniu tego roku przejął drużynę po odejściu Chorwata Aljosy Asanovicia. Dla Granta będzie to druga praca z drużyną z Afryki. W latach 2014-2017 prowadził Ghanę. W 2015 roku awansował nawet z nią do finału PNA.

- Przyszedłem do Zambii z powodu wyzwania. Mam nadzieję, że kiedy stąd odejdę, to rozejrzę się i powiem, że wykonaliśmy dobrą robotę i stworzyliśmy dobry fundament na przyszłość. Zambia ma potencjał. Wyznaczyliśmy sobie cele, które chcemy osiągnąć - powiedział Grant po podpisaniu umowy.

Gdy w grudniu ubiegłego rok ruszyła lawina nazwisk kandydatów, którzy mogą zastąpić Paulo Sousę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, Avram Grant nie był wymieniany wśród faworytów. Niemniej był on jednym z tych, o których media wspomniały. Ostatecznie jednak 67-letni już trener nie złożył kandydatury.

Grant oskarżony o molestowanie seksualne. Wcześniej przyjął polskie obywatelstwo

W lutym tego roku były trener m.in. Chelsea czy West Hamu został oskarżony o molestowanie seksualne. W "Exposure" przedstawiono relacje aż trzech kobiet. Grant, cytowany przez The Times of Israel zdążył zabrać już stanowisko w tej sprawie. - W moim życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym, zawsze starałem się, ponad wszelkimi sukcesami i osiągnięciami, pozostać człowiekiem i szanować każdą kobietę i każdego mężczyznę - oświadczył.

Avram Grant jest doświadczonym trenerem, pracującym w zawodzie od 50 lat. Pierwsze 30 lat kariery spędził z Izraelu, pracując w: Hapoel Petah Tikva, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Hajfa i Maccabi Hajfa. W latach 2002-2005 prowadził reprezentację Izraela, po czym udał się do Anglii, gdzie prowadził FC Portsmouth, Chelsea i West Ham. Z Chelsea dotarł do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2007/08.

Jego ostatnią pracą było stanowisko trenera w indyjskim NorthEast United FC od stycznia do września 2018 roku. Od tamtej pory był bez pracy.

Grant w 2016 roku odebrał w Londynie polskie obywatelstwo. Urodził się on jako Avraham Granat w 1955 roku w Petach Tikwie. Jego ojciec Meir Granat przyszedł jednak na świat w Mławie. To właśnie w oparciu o swoje polskie korzenie Grant uzyskał obywatelstwo.