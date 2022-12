Zmiana na szczycie, nowy król. Jest warty 180 mln euro

Kylian Mbappe wraz z reprezentacją Francji na Mistrzostwach Świata w Katarze zajął 2 miejsce po tym, jak przegrał w finale z Argentyną po serii rzutów karnych. Srebrny medal może być rozczarowujący dla byłych mistrzów, gracz PSG będzie mógł jednak tegoroczny mundial wspominać w nieco lepszym nastroju niż pozostali reprezentanci "Trójkolorowych". Mbappe w 7 meczach zdobył 8 goli i zanotował 2 asysty. Taki wynik sprawił, że został nagrodzony tytułem najlepszego strzelca turnieju. Zawodnik PSG w wielu meczach pomagał swojej kadrze, w finale strzelił nawet hat-tricka i zdobył gola w serii jedenastek.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Borek o Dariuszu Szpakowskim: Jestem za mały! Jeszcze go usłyszycie

Świetny występ na mundialu w przypadku 24 latka przyczynił się do dużego wzrostu wartości rynkowej na portalu "Transfermarkt". Mbappe przed mistrzostwami świata potencjalnie mógł kosztować 160 milionów euro, teraz jego cena wzrosła o 20 milionów i wynosi 180 milionów euro. W ostatnich miesiącach liderem w klasyfikacji najdroższych zawodników na świece był Erling Haaland. Norwego jest 2 lata młodszy od Francuza oraz gra w bardzo mocnym klubie, Manchesterze City. Latem 2022 roku za 60 milionów przeniósł się do Anglii z Borussi Dortmund, jego wartość według "Transfermarkt" jest jednak dużo wyższa. Obecnie napastnik "Obywateli" jest warty 170 milionów euro, co oznacza, że jest drugim najdroższym piłkarzem świata.

Oto lista top 10 najdroższych zawodników według portalu "Transfermarkt"

1. Kylian Mbappe ( PSG /Francja) 180 mln euro

2. Erling Haaland ( Manchester City / Norwegia) – 170 mln euro;

3. Vinicius Junior ( Real Madryt / Brazylia) – 120 mln euro;

4. Jude Bellingham ( Borussia Dortmund / Anglia) – 110 mln euro

5. Phil Foden ( Manchester City / Anglia) – 110 mln euro;

6. Pedri ( FC Barcelona / Hiszpania) – 100 mln euro;

7. Jamal Musiała ( Bayern Monachium / Niemcy) – 100 mln euro;

8. Bukayo Saka ( Arsenal / Anglia) – 100 mln euro

9. Federico Valverde ( Real Madryt / Urugwaj) – 100 mln euro;

10. Gavi ( FC Barcelona / Hiszpania) – 90 milionów euro.

Do ścisłej czołówce graczy, których wartość po Mistrzostwach Świata w Katarze wzrosła, oprócz Mbappe możemy zaliczyć również Jude Bellinghama, który kosztował 90 milionów euro, a teraz 110 milionów euro. Wzrost wartości zaliczył także piłkarz Arsenalu Bukayo Saka, którego cena przed mundialem wynosiła 90 milionów euro, teraz jednak wzrosła do 100 milionów euro.