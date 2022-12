Złamana kariera po brutalnym faulu. "Najgorszy jaki zobaczycie" [WIDEO]

W środę, 21 grudnia rozegrano mecz trzeciej rundy Youth Cup (odpowiednik Pucharu Anglii do lat 18, przyp. red.) pomiędzy młodzieżowymi drużynami Leicester City i Wolverhampton. Po regulaminowym czasie gry na tablicy wyników widniał remis 1:1 i o losach rywalizacji zadecydowała dogrywka. Leicester strzelił dwa gole i ostatecznie wygrał 3:1. Niestety zwycięstwo przepłacił zdrowiem Willa Alvesa, który został brutalnie sfaulowany przez rywala.

Brutalny faul w angielskiej młodzieżówce. Zawodnik Leicester City doznał poważnej kontuzji. "Głupi wybryk rywala"

Alves zaprezentował się znakomicie w tym spotkaniu. Bez większych problemów mijał rywali i stwarzał zagrożenie w polu karnym Wolves. To irytowało przeciwników, a szczególnie obrońcę Cadena Voice'a. W jednej z akcji piłkarz Wolves próbował zatrzymać Alvesa i dopuścił się brutalnego faulu. Stanął tyłem do nadbiegającego zawodnika i kopnął z całej siły w kolano rywala.

Piłkarz Leicester natychmiast padł na murawę. Do obrońcy Wolves podbiegli wściekli koledzy Alvesa i doszło do przepychanek. Dopiero po interwencji sędziów udało się opanować sytuację. Voice od razu dostał czerwoną kartkę i opuścił boisko.

Okazało się, że zawodnik Leicester doznał poważnej kontuzji, która wykluczy go z rywalizacji do końca sezonu, o czym Alves poinformował za pośrednictwem Instagrama. "To był tydzień pełen wzlotów i upadków. Jestem zdruzgotany diagnozą. Zerwałem więzadło krzyżowe przednie. Oddałbym wszystko, by wrócić na boisko i robić to, co kocham najbardziej. Obiecuję wam, że wrócę silniejszy" - napisał.

Brutalnym faulem oburzony był Brendan Rodgers, trener Leicester City. - To dla nas smutne. Straciliśmy jeden z naszych młodych talentów. Jeszcze kilka dni temu debiutował w pierwszej drużynie w meczu z MK Dons. Bardzo chciał zagrać w spotkaniu Youth Cup następnego wieczoru, więc daliśmy mu taką możliwość. Niestety nasz zawodnik padł na murawę jak rażony piorunem po najgorszym faulu, jaki w życiu widziałem - grzmiał.

- Jest nam żal, że wielka kariera Alvesa zostanie przerwana przez głupi wybryk rywala. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Nie wystąpi już w kolejnych spotkaniach tego sezonu. Rozpocznie rehabilitację w ciągu najbliższych dni, a później będzie zmuszony przejść operację - zakończył. Rekonwalescencja powinna potrwać około dziewięciu miesięcy.

17-latek jest wychowankiem Leicester City. W tym sezonie wystąpił w 15 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. We wtorek zadebiutował w pierwszej drużynie w meczu 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej z MK Dons (3:0), a na boisku spędził 11 minut.