Jak informuje duńska gazeta "Ekstra Bladet", 30-letni Carlos Gaewkheo Shiralipour został oskarżony o popełnienie napaści na tle seksualnym na czterech pacjentkach w związku z pracą odpowiednio w szpitalu Viborg i szpitalu uniwersyteckim w Aarhus. W piątek został uznany przez sąd za winnego gwałtu, poprzez przeprowadzenie badań na dwóch kobietach. Ponadto dotykał bez pozwolenia piersi kolejnych dwóch pacjentek. Za te czyny skazany został na 2 lata więzienia. Carlos był wcześniej piłkarzem, jednak jego karierę zniszczyły kontuzje.

Carlos Gaewkheo Shiralipour był utalentowanym pomocnikiem, który zadebiutował w pierwszej drużynie Viborga jeszcze w 2009 roku, kiedy to w meczu z Hvidovre w drugiej lidze duńskiej wystawił go obecny selekcjoner reprezentacji kobiet Lars Sondergaard. Shiralipour zastąpił obecnego gracza Broendby, Kevina Mensaha. W 2010 Shiralipour zadebiutował w reprezentacji Danii do lat 18 (w tym kraju się urodził, jego matka pochodzi z Tajlandii, a ojciec z Iranu), gdzie udało mu się rozegrać trzy mecze, a grał tam razem z Jannikiem Vestergaardem i Frederikiem Roennowem, którzy od kilku lat regularnie występują w dorosłej reprezentacji Danii. Spotkał tam również obecną gwiazdę FC Kopenhaga - Rasmusa Falka i Jonasa Knudsena reprezentującego Malmoe FF.

Carlos Gaewkheo Shiralipour rozegrał 27 meczów pierwszego zespołu dla Viborga w latach 2009-2013, zanim poważne kontuzje kolana położyły kres skądinąd obiecującej karierze piłkarskiej.

Lars Soendergaard, który dał zadebiutować Shiralipourowi w pierwszym zespole Viborga, jest zszokowany. - To bardzo niefortunny przypadek. Do tego czasu mogłem o nim powiedzieć tylko dobre rzeczy. Zawsze był uśmiechnięty i szczęśliwy, ciężko pracował nad różnymi sprawami i miał obiecującą karierę, której kontuzje niestety położyły kres - mówił dziennikarzom "Ekstra Bladet" w rozmowie telefonicznej.

W sądzie 30-letni Shiralipour wyjaśnił, że z powodu kontuzji zerwania więzadła krzyżowego w kolanie musiał dokładnie rozważyć, co chce zrobić ze swoją przyszłością – i wybór padł na szkołę medyczną. Według niego nie miał na to wystarczająco dobrych ocen i dlatego musiał spędzić dużo czasu, zanim został zaakceptowany.

- Nie spędziłem siedmiu lat swojego życia (na studiach medycznych, red.) na obrażaniu ludzi od niemal pierwszego dnia. Spędziłem siedem lat, ponieważ chciałem pomagać ludziom, powiedział Shiralipour podczas procesu. Na uniwersytecie uczył się m.in. razem z zawodniczką kolarstwa BMX Simone Tetsche Christensen. Był również wolontariuszem na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro. Dyplom lekarza otrzymał w 2021 roku.