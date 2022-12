Grabara udzielił wywiadu. W swoim stylu. "To wstyd, jeśli jesteś obwiniany za szczerość"

Kamil Grabara w ostatnich dniach został wybrany najlepszym bramkarzem w Danii w 2022 roku za udane występy w barwach FC Kopenhagi. Reprezentant Polski dostał "Złotą Bramkę". I nawet w takiej sytuacji nie powstrzymał się od uszczypliwości w stosunku do plebiscytu. - Zdobyłem najwięcej głosów i może powinienem podziękować, ale to nie jest prezent. Pewnie zasłużyłem na to, że wygrałem – mówił po otrzymaniu statuetki.

Grabara woli wywoływać emocje, niż być obojętnym

Z tej okazji reprezentant Polski udzielił wywiadu dziennikowi "Tipsbladet Fodblod", w którym nazywany jest "buntownikiem" czy "świeżym oddechem w lidze". Podkreślane jest, że Grabara całkowicie zasłużenie zdobył "Złotą Bramkę", ponieważ faktycznie jest najlepszym bramkarzem w lidze duńskiej.

- Jestem chyba jedynym zawodnikiem w Superlidze, który jest wygwizdywany na wszystkich stadionach, ale ma to na mnie dobry wpływ. I mówię to szczerze. Tak, może wywołuje to na mnie większą presję, ale wolę być zawodnikiem, który wywołuje emocje, niż jest obojętny - stwierdza Grabara w rozmowie z "Tipsbladet Fodblod".

23-latek został zapytany, czy brakuje mu u innych zawodników takiej bezpośredniości, jaką on prezentuje. - Nie odpowiem na to. Wolę nie oceniać innych. Nie jest jednak tajemnicą, że większość wywiadów z piłkarzami jest nudna. Mówią rzeczy, których nie ma, co potem cytować. To jest nudne. Szkoda - mówił.

Zdaniem Grabary marnowaniem czasu są także wywiady w przerwie meczu, które nie interesują widzów, ponieważ zawodnicy nie mówią w nich nic ciekawego.

- To wstyd, jeśli jesteś obwiniany za szczerość. Może być tak, że czasami mówię rzeczy, które wywołują trochę zamieszania, ale szczerze mówiąc, po prostu mówię prawdę. Dlatego moja odpowiedź brzmi: nie. Czy to znaczy, że nie widzę na własne oczy, że moje wywiady są czasem trochę kontrowersyjne? Nie, w żadnym razie. Ale jako czytelnik musisz przynajmniej zadać sobie pytanie, czy może jest to prawda, której po prostu nie potrafisz znieść? - odpowiedział Grabara zapytany o to, czy nie pojawiły się w jego głowie myśli "dlaczego to powiedziałem" po niektórych z wypowiedziach.

Kamil Grabara nigdy nie gryzł się w język w swoich wypowiedziach na konferencjach prasowych, czy w Internecie. Jeden z takich przykładów był podczas mistrzostw świata, gdy wyśmiał swojego rywala z FC Kopenhagi, Matthew Ryana. Panowie nie darzą się szczególną sympatią, a oliwy do ognia dolał Grabara komentując na Twitterze wpadkę Australijczyka podczas meczu mistrzostw świata w 1/8 finału z Argentyną. Więcej o tym można przeczytać w tym tekście.

Kamil Grabara w bieżącym sezonie rozegrał 13 spotkań w barwach FC Kopenhagi. Puścił w nich 14 bramek i zanotował pięć czystych kont. Jedno z nich było przeciwko Manchesterowi City w Lidze Mistrzów, gdy jego ekipa zremisowała bezbramkowo u siebie z ekipą Pepa Guardioli.