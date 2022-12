Kibic Argentyny poszedł na całość. Pokazał, że miłość do Messiego nie ma granic

Argentyna wygrała mistrzostwa świata w Katarze. To trzeci triumf reprezentacji tego kraju na mundialu. Argentyńczycy po genialnym finale pokonali Francuzów po rzutach karnych. Po 90 minutach było 2:2, a po dogrywce 3:3. W kraju, który jest zakochany w piłce nożnej, zaczęła się wielka feta. Tysiące fanów w nocy, kiedy drużyna wróciła do kraju, wyszło na ulicę. Rząd argentyński ogłosił 20 grudnia świętem narodowym, żeby mieszkańcy Buenos Aires mogli pojawić się na fecie z piłkarzami.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

Burza we Francji. Karim Benzema w natarciu. Wymowny wpis

Miłość do Messiego nie ma granic. Kibic wytatuował sobie jego nazwisko na czole

Można się było spodziewać, że wielu kibiców Argentyny zrobi sobie z tej okazji tatuaż, żeby uwiecznić triumf m.in. Leo Messiego, dla którego to był ostatni mecz na mistrzostwach świata. Ale jeden z kibiców poszedł na całość. Zrobił sobie tatuaż na twarzy. I to nie taki mały. Na jednym policzku kibic wytatuował sobie napis "D10S", odnoszący się do numeru na koszulce Messiego oraz hiszpańskiego słowa "dios", które oznacza "boga". Na czole widnieje napis "Messi", a na drugim policzku widnieją trzy gwiazdy symbolizujące trzy zwycięstwa Argentyny na mistrzostwach świata.

Messi został wybrany najlepszym piłkarzem mistrzostw świata w Katarze. To on poprowadził swój zespół do zwycięstwa. W finale strzelił dwa gole. Argentyńczycy uwielbiali go już wcześniej, ale teraz kochają go jeszcze bardziej, bo dał im upragniony triumf na MŚ. Kibice pojawili się pod posiadłością Messiego w Rosario, kiedy ten wracał do domu. Piłkarze ledwo dostał się na posesję.

"Cristiano Ronaldo zawsze był we własnym świecie. Nie spotykał się ze znajomymi"

Uwiecznić Messiego chce też Argentyński Bank Centralny, który rzekomo rozważa możliwość umieszczenia podobizny Leo Messiego na banknotach o nominale 1000 peso (wartość około 25,12 zł) nawiązując do numeru 10, który kapitan Argentyńczyków nosi na plecach. Z kolei na odwrocie banknotu znalazłoby się zdjęcie reprezentacji Argentyny, która teraz jest określana "La Scalonetą". "Ta kadra ma już wystarczająco dużo zasług, aby zostać uwieczniona w taki sposób" - czytamy w artykule gazety "El Financiero".