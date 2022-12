Burza we Francji. Karim Benzema w natarciu. Wymowny wpis

Reprezentacja Francji zdobyła srebrny medal na niedawno zakończonym mundialu. Wielkim nieobecnym w tej drużynie był Karim Benzema, który jeszcze przed rozpoczęciem turnieju doznał kontuzji. Napastnik był gotowy do gry w fazie pucharowej, ale trener Didier Deschamps postanowił z niego nie skorzystać.

Karim Benzema odpowiada Deschampsowi. "Gotowość"

Karim Benzema bardzo źle odebrał decyzję szkoleniowca i postanowił zakończyć karierę w reprezentacji. Następnie przestał obserwować na Instagramie większość zawodników francuskiej kadry. Oszczędził tylko kilku z nich - Kyliana Mbappe, Raphaela Varane'a, Marcusa Thurama oraz Eduardo Camavingę. Na tym Benzema nie zamierzał kończyć i w piątek opublikował na Instagramie zdjęcie z wymownym podpisem. "To bardzo ważne. Gotowość" - czytamy. Wyraźnie widać, że jest to szpilka w stronę Deschampsa, który nie przywrócił go do kadry, mimo gotowości do gry.

Kilka dni temu francuskie media poinformowały, że Benzema może wznowić reprezentacyjną karierę, ale tylko pod jednym warunkiem. Ze stanowiska selekcjonera musi ustąpić Didier Deschamps. Problem w tym, że francuska federacja (FFF) nie ma zamiaru rezygnować z doświadczonego trenera. W związku z tym wiele wskazuje, że statystyki Benzemy w kadrze zatrzymają się na 97 meczach i 37 golach.

Teraz rozgrywki reprezentacyjne schodzą na dalszy plan, ponieważ niedługo ligowe zmagania wznowi Real Madryt. Już 30 grudnia drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego zmierzy się z Realem Valladolid. Do tej pory "Królewscy" nie radzili sobie źle. Po 14 meczach są wiceliderem tabeli z dorobkiem 35 punktów. Do pierwszej FC Barcelony tracą dwa punkty. To samo można powiedzieć o Karimie Benzemie, który w 12 meczach strzelił sześć goli.

