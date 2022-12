"Cristiano Ronaldo zawsze był we własnym świecie. Nie spotykał się ze znajomymi"

Cristiano Ronaldo pozostaje bez klubu od 22 listopada, kiedy to został rozwiązany jego kontrakt z Manchesterem United. Portugalski napastnik znajduje się w nie najlepszym położeniu swojej kariery i najchętniej kontynuowałby ją w Europie. Ostatnio w niemieckich mediach pojawiła się informacja, że Ronaldo został zaproponowany Eintrachtowi Frankfurt. - Otrzymaliśmy ofertę zakontraktowania Cristiano. Mam jednak wrażenie, że był on już oferowany każdemu klubowi występującemu w Lidze Mistrzów - mówił Philipp Hoelzer, prezes Eintrachtu.

REKLAMA

Zobacz wideo Coś pięknego. Kibice Maroka oklaskami żegnają swoich piłkarzy po meczu z Francją

Były kolega Cristiano Ronaldo zdradza kulisy z życia piłkarza. "On nie jest osobą towarzyską"

Marius Niculae rozmawiał z rumuńską telewizją "Digi Sport" na temat Cristiano Ronaldo. Były kolega Portugalczyka ze Sportingu Lizbona z sezonu 02/03 zdradził, że Ronaldo nie jest osobą towarzyską. Dodatkowo wskazał moment, w którym było wiadomo, że Cristiano odejdzie z Manchesteru United. - Nie sądzę, że grupa akceptowała tak dobrze Ronaldo po wywiadzie dla Piersa Morgana. To było decydujące. Widziałem, że w reprezentacji Portugalii Pepe jest jedynym piłkarzem, z którym się dobrze dogaduje. Bruno Fernandes go trochę unikał - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Niculae ujawnił, że Cristiano Ronaldo od samego początku był nastawiony na sukces i miał trudną osobowość. - Zawsze próbowaliśmy go nakłonić, by podszedł do stołu i zjadł z nami posiłek, ale zawsze był we własnym świecie. Od zawsze było wiadomo o dyscyplinie i jego wymaganiach w stosunku do przygotowania fizycznego. Wręcz wymagania były do tego stopnia, że nie spotykał się ze znajomymi. Chodził na siłownię sam. Czasami po treningu wychodziliśmy na lunch, ale on nigdy nie przychodził - dodał były rumuński napastnik.

Zdaniem Mariusa Niculae Cristiano Ronaldo nie będzie nadal występował w Europie. - Myślę, że Cristiano wybierze transfer do Al-Nassr lub Stanów Zjednoczonych. Potem myślę, że pójdzie do Hollywood, by grać w filmach - podsumował. Według najnowszych informacji Ronaldo ma dołączyć do Al-Nassr, z którym byłby związany do 2030 roku. Poza rolą piłkarza Ronaldo byłby ambasadorem kandydatury Arabii Saudyjskiej wraz z Egiptem i Grecją na organizację mistrzostw świata w 2030 roku.