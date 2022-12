Brat przeciwko bratu. Mathias Pogba wyszedł z więzienia. Co teraz?

Najpierw słowo wstępu. To jedna z najdziwniejszych historii około futbolowych od lat. Ale też mocno przerażająca historia. Paul Pogba ma kłopoty nie tylko z kontuzjami, ale i ze swoim bratem - Mathiasem.

Paul Pogba kontra Mathias Pogba

Mathias Pogba od miesięcy mącił w jego życiu. Piłkarz Juventusu zeznał, że brat i kilku kolegów uwięzili go w paryskim mieszkaniu i straszyli bronią. Żądali 13 milionów euro. Paul powiedział śledczym, że jeździli za nim do Manchesteru i Turynu. Jeden z "przyjaciół" miał też ukraść z jego karty 200 tys. euro. Mathias odpowiada na Twitterze podszeptując brukowcom coraz bardziej sensacyjne historie z udziałem brata. Mówi, że Paul jest wielkim hipokrytą i manipulatorem. Twierdzi, że jest zazdrosny o sukcesy Kyliana Mbappe i poprosił szamana, by rzucił na niego klątwę.

We wrześniu Mathias trafił za kratki. Ale jak donosi "Le Parisien", druga apelacja Mathiasa została przyjęta przez sędziego i brat Paula opuścił w piątek rano areszt śledczy w Villepinte. Do więzienia może jednak wrócić, ale jak sprawa się wyjaśni.

Na razie Mathias nie będzie mógł nawiązać kontaktu z matką, bratem oraz "bohaterami" sprawy sądowej. Ponadto Mathias nie będzie mógł opuszczać Francji i korzystać z portali społecznościowych. Mathias i cztery inne osoby, które nadal przebywają w areszcie, są podejrzane o liczne wyłudzenia.

Kiedy Pogba wreszcie wróci?

Paul Pogba opuścił latem Manchester United po niezbyt udanej przygodzie. I po sześciu latach przerwy wrócił do Juventusu. Ale na boisku wciąż go nie oglądaliśmy w tym sezonie, bo cały czas leczy chore kolano. Opuścił mundial, na którym Francuzi zajęli drugie miejsce. Do gry Pogba wróci pewnie w lutym.