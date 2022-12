UEFA wyraźnie sprzeciwia się pomysłowi Rosji. "Cios wizerunkowy"

Pomysł zmiany federacji przez Rosję nie jest nowy. Pisaliśmy o nim => TUTAJ. Teraz jednak Rosjanie zaczęli przechodzić do konkretów. Już w piątek mają odbyć się pierwsze rozmowy w tej sprawie. Kwestię omówią miedzy sobą członkowie komitetu wykonawczego RFU (rosyjskiego związku piłki nożnej). Tymczasem z takiego obrotu spraw nie jest zadowolona sama UEFA.

UEFA nie chce stracić członkostwa Rosji. Chce czekać na uspokojenie sytuacji

Tak przynajmniej twierdzi portal Championat.com, powołując się na anonimowe źródło z kręgów europejskiej federacji. - UEFA mimo obecnej sytuacji nie chce stracić członkostwa Rosji w swojej organizacji. Opowiada się za wariantem, w którym po uspokojeniu sytuacji geopolitycznej rosyjski futbol zacznie ponownie integrować się z europejską piłką nożną. Dla UEFA utrata takiego kraju będzie dużym ciosem wizerunkowym, nawet w obecnej sytuacji - utrzymuje portal.

Rosja została zawieszona nie tylko w prawach członka UEFA, ale także FIFA. Uniemożliwiło to Rosjanom wzięcie udziału w marcowych barażach do mistrzostw świata w Katarze, na czym skorzystała reprezentacja Polski. Z kolei na sankcje ze strony UEFA najbardziej odczuły rosyjskie kluby, które nie mogą brać udziału w europejskich pucharach.

Rosyjski futbol coraz bliżej Azji

Pomysł dołączenia do AFC nie jest aż taki dziwny. Ostatnimi czasy reprezentacja Rosji rozrywa mecze wyłącznie z drużynami z Azji. We wrześniu piłkarze Walerego Karpina mierzyli się towarzysko z Kirgistanem (2:1), natomiast w listopadzie rozegrali sparingi z Tadżykistanem i Uzbekistanem (w obu przypadkach było 0:0). Ostatecznie nie doszło za to do planowanego spotkania z Bośnią i Hercegowiną. Jednak nawet w samej Rosji idea "przeprowadzki" do Azji nie wszystkim się podoba. Jak podaje Gazieta.ru, były bramkarz tamtejszej reprezentacji Rusłan Nigmatullin nazwał ją "katastrofą".