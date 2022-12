Wyjątkowe spotkanie Mourinho. Prezes federacji naciska na niego

Choć Jose Mourinho ma ważny kontrakt z AS Romą do końca czerwca 2024 r., to niewykluczone, że ta współpraca zakończy się szybciej. Portugalczyk nie wrócił ze zgrupowania z piłkarzami prosto do Włoch, tylko został w Portugalii. Media spekulują, że może objąć portugalską kadrę. Ma spotkać się z prezesem tamtejszej federacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

Mourinho selekcjonerem

Po ośmiu latach pracy z kadrą Portugalii odszedł Fernando Santos. Trwają poszukiwania następcy. Przewijały się nazwiska kilku portugalskich trenerów, w tym Paulo Sousy, byłego selekcjonera polskiej kadry, który obecnie jest bezrobotny. Na liście potencjalnych kandydatów znalazł się też Jose Mourinho.

Trener Romy jest poważnie traktowany, jeśli chodzi o wybór nowego selekcjonera. Według dziennika "A Bola" Mourinho spotka się w święta Bożego Narodzenia z prezesem portugalskiej federacji piłkarskiej, Fernando Gomesem. Ma być mocno zainteresowany posadą. Przed laty mówił, że pod koniec kariery będzie chciał objąć stery w reprezentacji.

Boniek skomentował odejście Michniewicza i uderzył w piłkarzy. Poważne oskarżenie

Według portugalskich mediów Mourinho ma być faworytem u Gomesa. Będzie jedną z pierwszych osób, z którą prezes się spotka, by przedyskutować przyszłość reprezentacji Portugalii. Mourinho miałby dostać pełną swobodę przy tworzeniu swojego sztabu szkoleniowego.

Zdaniem "A Boli" istnieje możliwość, by Mourinho łączył obowiązki z Romie z tymi w kadrze narodowej, ale zgody na to mają nie wyrazić władze klubu. Chcą, by Portugalczyk w pełni skupił się na klubie. Z kolei Gomes ma oczekiwać na szybką odpowiedź Mourinho po rozmowie.

Idealny kandydat na selekcjonera reprezentacji Polski. "Zdecydowanie nr 1. Tu nie ma dyskusji"

Portugalia pożegnała się z Fernando Santosem po tym, jak odpadła w ćwierćfinale mundialu w Katarze, sensacyjnie przegrywając z Marokiem 0:1. Za kadencji Portugalczyka udało się wywalczyć mistrzostwo Europy w 2016 r., po drodze eliminując Polskę w ćwierćfinale.