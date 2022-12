Media: Gareth Bale podjął decyzję ws. przyszłości w kadrze

Reprezentacja Walii na tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze trafiła do B. Piłkarze Roberta Page'a zremisowali ze Stanami Zjednoczonymi (1:1) i odnieśli dwie porażki kolejno z Iranem (0:2) i Anglią (0:3), co sprawiło, że Walijczycy zakończyli turniej na etapie fazy grupowej, zajmując ostatnie miejsce. Po powrocie do domu na Wyspach rozpoczęła się dyskusja nt. przyszłości Garetha Bale'a w kadrze, jednak kapitan "The Dragons" szybko rozwiał wszelkie wątpliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo

Bale zdecydował. 33-latek będzie kontynuował grę w kadrze

Brytyjski dziennik "Daily Mirror" poinformował, że Gareth Bale zobowiązał się kontynuować grę dla swojego kraju, jeśli zajdzie taka potrzeba. Działacze walijskiej federacji piłkarskiej uznali, że piłkarz wciąż może odgrywać ważną rolę w drużynie. Ponadto były gwiazdor Realu Madryt będzie wzorem i mentorem dla młodych zawodników kadry narodowej.

Po odpadnięciu z grupy kapitan reprezentacji Walii powiedział, że piłkarze są sfrustrowani takim wynikiem, ale dodał również, że samo zakwalifikowanie się na mundial było dużym sukcesem.

- Wszyscy są rozczarowani, ale wszyscy jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy, aby dostać się tutaj, aby się zakwalifikować. Musimy zobaczyć, jak daleko zaszliśmy. Oczywiście, chcielibyśmy przejść przez grupę, ale taka jest piłka nożna - powiedział Gareth Bale cytowany przez "Daily Mirror".

- Nie do końca sprostaliśmy naszym oczekiwaniom, ale wyciągniemy z tego ogromne doświadczenie. Aby być na mistrzostwach świata musimy zobaczyć, jak daleko zaszliśmy. Gdybyś powiedział to dwa lata temu, to musielibyśmy się uszczypnąć - dodał 33-latek.

Podczas letniego okienka transferowego Gareth Bale przeniósł się z Realu Madryt do Los Angeles FC na zasadzie wolnego transferu. Piłkarz do tej pory rozegrał dla amerykańskiego zespołu 14 spotkań, w których strzelił jedynie trzy bramki. W koszulce reprezentacji Walii napastnik wystąpił aż 111 razy, co przełożyło się na 40 goli. "Daily Mirror" dodaje także, że piłkarz bardzo dobrze czuje się w zespole z Los Angeles i zamierza kontynuować grę w drużynie Steve'a Cherundolo.