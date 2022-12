Media: Turniej w Rosji w porozumieniu z UEFA. "Dogadane kilka miesięcy temu"

Od kilku miesięcy, ze względu na wojnę w Ukrainie, relacje na linii UEFA - rosyjski związek stały się bardzo chłodne. Reprezentacja "Sbornej" została wykluczona z baraży do katarskich mistrzostw świata oraz zbliżających się eliminacji do niemieckiego Euro. Mimo to, według portalu "RBK Sport", współpraca obu podmiotów nadal trwa w najlepsze. Jednym z tego przykładów ma być organizacja turnieju młodzieżowego w Rosji wiosną 2023 roku.

Turniej młodzieżowy

W maju 2023 roku w Wołgogradzie planowany jest międzynarodowy turniej rozwojowy UEFA dla młodzieżowych drużyn narodowych. Ustalenia dotyczące organizacji turnieju zostały dogadane z UEFA kilka miesięcy temu

- czytamy w oficjalnym komunikacie RFU.

Jest to o tyle zaskakujące, że wspomniany turniej U-16 miałby być międzynarodowym, a w ostatnim czasie żadna z europejskich federacji nie ma zamiaru pozwalać swoim piłkarzom na grę czy to w Rosji, czy z Rosją. Tym samym nie wiadomo, czy w wiosennej rywalizacji udział weźmie ktokolwiek poza drużynami ze wschodu.

Porozumienie z AFC

Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się informacja, jakoby RFU starało się zmienić federację na azjatycką w celu regularnej gry o punkty. W pewnym momencie wydawało się, że jest to już tylko kwestia kilkudziesięciu dni, lecz jak się okazuje, sami działacze RFU nie są zgodni odnośnie tak istotnych zmian, co spowalnia cały proces.

Nawet jeśli RFU się na to zdecyduje, to przejście zajmie więcej niż miesiąc, ale najpierw musimy zjednoczyć się w ramach naszego związku. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej jedności

- podaje RBK Sport.

Teraz kibicom pozostaje czekać na rozwój sytuacji w obu kwestiach. Niewykluczone, że kolejne informacje pojawią się już za kilka tygodni.

