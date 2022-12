Najgorsza drużyna ligi wygrywała już 4:0. A potem szalone 26 minut. Szczęka opada

To dopiero nazywa się do końca wierzyć w zwycięstwo. Piłkarze włoskiej Derthony, rywalizujący na poziomie Serie D, przegrywali po godzinie gry z Fossano aż 0:4. Gdy wydawało się, że jest już po meczu, a zniecierpliwieni kibice zaczynali opuszczać stadion, zawodnicy wzięli się za odrabianie strat. Ambitną postawą doprowadzili do zwycięstwa 5:4.

