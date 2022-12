Jurorzy Złotej Piłki podzieleni ws. Messiego. "Ludzie mają obsesję na jego punkcie"

Trwa piękne zwieńczenie kariery reprezentacyjnej Lionela Messiego. 35-latek zapowiedział, że nie zagra na kolejnym mundialu. Jeszcze zobaczymy go w narodowych barwach, ale jego ostatnim wielkim triumfem będzie mistrzostwo świata zdobyte w Katarze.

Messi został wybrany także najlepszym piłkarzem turnieju i stał się naturalnym kandydatem do triumfu w kolejnej edycji plebiscytu "France Football". Złota Piłka od teraz wręczana jest nie za osiągnięcia w danym roku, a w danym sezonie. To oznacza, że mistrzostwa w Katarze liczą się już do sezonu 2022/2023.

Messi murowanym kandydatem?

Zapytaliśmy jurorów Złotej Piłki, czy Messi może czuć się już zwycięzcą Złotej Piłki. Argentyńczyk zdobył to wyróżnienie już siedem razy. Nasi rozmówcy są podzieleni, ale większość uważa, że kapitan Argentyny jest prawie pewnym zdobywcą kolejnej nagrody "France Football".

- Messi znalazł się w bardzo dobrej sytuacji, aby zdobyć kolejną Złotą Piłkę. Ma teraz przewagę na wszystkich trzech poziomach - merytorycznym (był to zdecydowanie jego najlepszy turniej mistrzostw świata w życiu), emocjonalnym (wygrał dzięki szerokiemu wsparciu, kończąc w ten sposób swoją karierę na mundialach) i poznawczym (zrobił to na oczach całego świata) - analizuje w rozmowie z nami serbski juror Vladimir Novaković.

Dziennikarz portalu sportklub.rs. dodaje: - Ten ostatni poziom jest często błędnie pomijany w odniesieniu do Złotej Piłki i podobnych nagród, a jest on kluczowy. Przy tak szerokim jury, w skład którego wchodzą ludzie o tak zróżnicowanym poziomie wiedzy o piłce nożnej, sława i powszechne uznanie często przebijają rzeczywistą formę i występy na boisku.

- Leo Messi został w końcu mistrzem świata z Argentyną. Wybrano go najlepszym piłkarzem turnieju - nie widzę możliwości, by nie zdobył kolejnej Złotej PIłki - mówi nam krótko Didier Hiegel z Luksemburga, pracujący dla redakcji wort.lu. Podobnie uważa Kenijczyk Charles Nyende z "Daily Nation": - Ludzie wydają się mieć obsesję na punkcie Messiego po mundialu. On ma już nagrodę praktycznie na wyciągnięcie ręki.

A może Mbappe lub Haaland?

A jeśli nie Leo Messi, to kto? - Nie wykluczałbym z walki o Złotą Piłkę Kyliana Mbappe. Tylko on może moim zdaniem zagrozić Messiemu - mówi Osman Rosales Cruz (Nikaragua) z radia El Nuevo Diario 580. - Kandydatami do nagrody mogą by też piłkarze ze zwycięskiej drużyny w Lidze Mistrzów - dopowiada Ernst Hasler z "Liechtensteiner Vaterland".

- Myślę, że Messi ma zagwarantowaną Złotą Piłkę, chyba że dozna kontuzji, a PSG wygra Ligę Mistrzów po 15 bramkach Kyliana Mbappe - uważa Bruno Porzio z Salwadoru, który na co dzień pracuje w Radio Punto 105. Nyende stawiał wcześniej na Mbappe, ale po mundialu zmienił zdanie. - Mbappe zdobyłby Złotą Piłkę, gdyby Francja wygrała mundial - tłumaczy.

Jednak nie wszyscy nasi rozmówcy są przekonani co do zwycięstwa Leo Messiego w kolejnym plebiscycie Złotej Piłki.

- Pamiętam, jak w 2010 r. to Argentyńczyk zdobył nagrodę, choć zdaniem wielu powinna powędrować do Wesley'a Sneijdera, który zdobył srebro z Holandią na mistrzostwach świata w RPA, a z Interem sięgnął po trzy tytuły. Kto, jeśli nie Messi? Widzę jedynie szanse dla Kyliana Mbappe. Dużo zależy od tego, jak będzie wyglądała druga część sezonu klubowego - mówi nam Elia Gorini, juror Złotej Piłki z San Marino.

- Nie mogę jeszcze wskazać zdobywcy Złotej Piłki, bo sezon jeszcze się nie skończył. Oczywiście Messi jest silnym pretendentem, ale mamy też innych czołowych piłkarzy, możliwych kandydatów - mam na myśli przede wszystkim Erlinga Haalanda - przyznał Juhu Kanevra, elektor plebiscytu "France Football" z Finlandii.

Haaland rozgrywa obecnie niesamowity sezon. W 24 meczach strzelił 29 goli. Jest liderem strzelców Premier League, walczy także o koronę w Lidze Mistrzów (obecnie pięć bramek), ale na mundialu nie grał.

Lewandowski bez szans?

Zapytaliśmy jurorów także o szanse Roberta Lewandowskiego w kolejnym plebiscycie Złotej Piłki. Nasi rozmówcy nie są optymistami.

- Robert Lewandowski? 1/8 finału i Barcelona w Lidze Europy to za mało. Może nawet nie znaleźć się na liście 30 kandydatów do nagrody - uważa Nyende. - Mistrzostwa świata były słabe w wykonaniu Roberta. Nie wygra też Ligi Mistrzów, a ewentualne zwycięstwo w lidze hiszpańskiej to za mało - twierdzi Porzio.

Barcelona nie wyszła z grupy Ligi Mistrzów i wiosną zagra jedynie w fazie pucharowej Ligi Europy. Jej rywalem na etapie 1/16 finału będzie Manchester United.

Zwycięzcę najbliżej Złotej Piłki poznamy pod koniec października 2023.

