Grabara nawet jak dostaje nagrodę, to prowokuje. "To nie jest prezent"

Kamil Grabara został nagrodzony przez Tipsbladet, czyli duński tygodnik sportowy. Nagroda jest przyznawana od 1984 roku. Został wybrany głosami innych bramkarzy. Grabara zdobył 37 punktów, Mads Hermansen z Brøndby IF 32, a Patrik Carlgren z Randers FC 30.

Grabara odebrał nagrodę i wbił szpilkę.

- Nikt nie może lepiej ocenić mojej pracy niż moi koledzy bramkarze. Sam jestem jednym z 24 bramkarzy, którzy mogą głosować i zawsze głosowałem na tego, kto moim zdaniem zasługiwał na zwycięstwo – powiedział Grabara. Ale zaraz potem zaskoczył, dając do zrozumienia, że nagroda wcale go tak nie cieszy. - Pamiętam, że rok temu byli tacy, którzy wystawili najwyższe noty bramkarzom II ligi, a to – z całym szacunkiem – odbiera trochę powagi głosowaniu. Nie wiem, czy w tym roku było podobnie – powiedział polski bramkarz. - W każdym razie zdobyłem najwięcej głosów i może powinienem podziękować, ale to nie jest prezent. Pewnie zasłużyłem na to, że wygrałem – dodał.

Grabara jest chwalony przez rywali z boiska. Laurkę wystawił mu golkiper zespołu Fremad Amager, Jeppe Højbjerg. - Myślę, że Grabara, zwłaszcza w rozgrywkach europejskich, pokazał, że jest na wysokim poziomie. Notuje interwencje dające punkty, a wiosną był ważną częścią żelaznej obrony FC Kopenhagi. Dobrze się prezentuje po kontuzji głowy – powiedział.

O Grabarze w Danii znowu jest głośno, ale niestety w związku z jego zachowaniem, a nie dobrą formą. W zespole Grabara zdaje się być skonfliktowany ze swoim rywalem do gry w pierwszym składzie, reprezentantem Australii Matthew Ryanem. Ryan trafił do Kopenhagi latem, ,żeby zastąpić kontuzjowanego Polaka. - Nie widzę konkurencji na pozycję bramkarza. Mam wszelkie powody, by sądzić, że jestem pierwszym bramkarzem klubu - mówił wówczas Grabara. Nie chciał również oceniać postawy Ryana podczas swojej nieobecności, choć pozwolił sobie na małą złośliwość. - Nie komentuję występów kolegów, zwłaszcza gdy sam nie gram. Mogę tylko powtórzyć, że istnieje powód, dla którego zajmuje 9. miejsce w lidze i tracimy gole. Nic więcej nie trzeba dodawać - mówił pod koniec września.

Grabara po wyleczeniu kontuzji wrócił do bramki Kopenhagi, co nie spodobało się Ryanowi. - Czuję się bardzo dotknięty faktem, że w tej chwili nie gram w porównaniu do tego, co pokazałem, odkąd dołączyłem do klubu. Czuję, że to powody polityczne sprawiają, że nie gram - mówił podstawowy bramkarz reprezentacji Australii. Podczas mistrzostw świata ten konflikt rozgorzał jeszcze bardziej, gdy po fatalnym błędzie Ryana Australia przegrała w 1/8 finału z Argentyną 1:2. - To musiała być polityka klubu, na pewno - napisał zgryźliwie na Twitterze Grabara. Co na to Ryan? - Szczerze mówiąc, nie jestem zaskoczony tymi słowami. Ale jego opinia mnie tak naprawdę nie obchodzi - powiedział stanowczo australijski golkiper.

Obu zawodników miał w końcu utemperować trener zespołu Jacob Neestrup. - Rozmawiałem z oboma zawodnikami i powiedziałem im, że dość już tego – powiedział w rozmowie z duńskimi mediami.

FC Kopenhaga po powrocie Grabary do bramki zdołała przedostać się ze środka tabeli na trzecie miejsce w tabeli ligi duńskiej. W niedługim czasie i Grabara i Ryan wrócą do klubu po urlopach, by rozpocząć przygotowania do rundy wiosennej, która w Danii wystartuje 19 lutego.

