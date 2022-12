Marciniak opowiedział, kiedy zmieniły się jego relacje z Messim. A były "szorstkie"

Szymon Marciniak i jego zespół wrócili do Polski. W niedzielę sędziowali wielki finał mistrzostw świata w Katarze. Zostali przywitani jak bohaterowie. Bo w pewnym sensie nimi byli. Polscy sędziowie spisali się znakomicie i dostosowali się do poziomu widowiska. Zebrali znakomite noty i recenzje od ekspertów. Jedynie Francuzi byli rozgoryczeni i próbowali przekonywać świat, że zostali skrzywdzeni.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

Szymon Marciniak sędziujący El Clasico? Rewolucyjny pomysł FIFA i UEFA

Marciniak pojawił się na jednym boisku z największymi gwiazdami piłki nożnej, w tym Kylianem Mbappe i Leo Messim. Podczas spotkania z dziennikarzami na lotnisku opowiedział o swojej rozmowie z Francuzem już po zakończonym meczu.

- Widziałem, że gość jest przybity i łzy mu ciekły. Można powiedzieć o nim "man of the match", jeśli można powiedzieć o kimś, kto go nie wygrał. Ściągnął mnie wzrokiem, po tym, jak zbiliśmy piątkę z Hugo Llorisem. Powiedziałem mu, że zagrał mega mecz i jest mega zawodnikiem. On stwierdził, że ja jestem super sędzią i dziękuje. Oparł na mnie głowę, czym mnie zdziwił, bo chciałem tylko zbić piątkę. Ale to są emocje. Pocieszałem go, że przykro, że tak się skończyło, bo mecz niesamowity. To nie jest łatwe. Ktoś chce cię pocieszyć, w tobie jest frustracja, obok stoi złote trofeum, które chciałeś podnieść do góry. Wszyscy z boku mówią ci - nie martw się, byłeś super. Nie chcę nawet myśleć, co Kylian miał w głowie. Pewnie najchętniej wsiadłby w odrzutowiec i wrócił sam do domu – powiedział Marciniak.

Marciniak o Messim: Pomagał nam w pracy

Marciniak został zapytany też o jego relacje z Leo Messim. — Do mundialu w Rosji w 2018 roku nasze relacje określiłbym jako szorstkie – przyznał polski sędzia cytowany przez "Fakt". - Ja lubię dać piłkarzom pograć, nie przerywam gry, kiedy nie jest to konieczne. A to chyba nie bardzo mu pasowało. Ale w Katarze chyba docenił fakt, że tam jesteśmy, że sędziujemy ten najważniejszy mecz. Kiedy w przerwie miałem jeszcze małą pogadankę do Argentyńczyków, to Messi zapytał Emiliano Martineza, o czym rozmawiamy. Gdy bramkarz przetłumaczył mu na hiszpański moje uwagi, to Leo od siebie coś przekazał swoim kolegom. Generalnie starał się nam pomagać w pracy – przyznał polski arbiter.

W Krakowie rośnie nowa piłkarska potęga. W trzy lata awans do Ekstraklasy

Teraz Marciniak może sobie odpocząć i powspominać, jak sędziował na mundialu. Niebawem wróci na boiska i będzie prowadził spotkania w Ekstraklasie. Na europejskie zmagania będzie musiał poczekać nieco dłużej, ponieważ Liga Europy i Liga Konferencji powrócą do grania w 16 lutego, natomiast mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów zostaną rozegrane tydzień później.

W marcu rozpoczną się eliminacje do Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Niewykluczone, że Marciniak ma teraz duże szanse, aby również być rozjemcą meczu finałowego tego turnieju.