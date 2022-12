Wydali 208 mln złotych na nowy stadion. A walczą o utrzymanie. "Wielki krok"

Trwa budowa nowego stadionu Odry Opole, który będzie mógł pomieścić niemal 12 tys. widzów. Prace posuwają się do przodu i wszystko jest realizowane zgodnie z założonym planem. Obiekt zostanie oddany do użytku jeszcze w 2024 roku, a łączny koszt wyniesie 208 mln złotych - czytamy na portalu stadiony.net. - Robimy wielki krok, abyśmy mogli wrócić do czasów, gdy nasz klub występował w Ekstraklasie - mówił Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

