Liverpool i PSG idą po objawienie MŚ. Benfica rozbije bank

Enzo Fernandez to jeden z bohaterów mistrzostw świata w Katarze. W pierwszych dwóch spotkaniach (z Arabią Saudyjską 1:2 i Meksykiem 2:0) rozegrał łącznie 64 minuty, ale gol z Meksykiem sprawił, że piłkarz wskoczył do wyjściowej jedenastki. Do końca turnieju nie stracił już miejsca w podstawowym składzie. Postawę pomocnika docenił nie tylko Lionel Scaloni, ale też szefowie turnieju, którzy przyznali Argentyńczykowi tytuł najlepszego młodego piłkarza mundialu. Nic dziwnego, że po pomocnika ustawiła się już kolejka chętnych.

Liverpool i PSG ruszają do walki o Enzo Fernandeza. Będą musieli wyłożyć fortunę na stół

Jak donoszą hiszpańskie media, chcą Liverpool i PSG. Zarówno angielski, jak i francuski klub szukają zabezpieczenia na wypadek fiaska transferowego z Jude’em Bellinghamem z Borussii Dortmund. Władze niemieckiego zespołu żądają za Anglika aż 150 mln euro. W tej sytuacji europejskie kluby traktują Fernandeza jako alternatywę. Tylko że sprowadzenie go nie będzie kosztować o wiele mniej.

Potencjalny pracodawca będzie musiał zapłacić minimum 120 mln euro. Na taką kwotę opiewa klauzula zawarta w kontrakcie Fernandeza z Benficą. Władze już zapowiedziały, że nie będą rozpatrywać niższych ofert. Umowa obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, dlatego też Benfica ma duże pole manewru.

Dodatkowo po Argentyńczyka zgłaszają się kolejni chętni. Real Madryt poszukuje wzmocnień w środku pola, bo Toni Kross i Luka Modrić zbliżają się do końca karier. Mistrzowie Hiszpanii mieli się już nawet skontaktować z menedżerem piłkarza. Fernandezowi przyglądają się również FC Barcelona, Atletico Madryt, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham oraz Inter Mediolan.

Jeśli Benfice uda się sprzedać pomocnika, to będzie to kolejny wielki transfer wychodzący w historii klubu. W 2019 roku sprzedali Joao Felixa do Atletico Madryt za ponad 127 mln euro. W tym roku za 80 mln euro do Liverpoolu odszedł Darwin Nunez, a dwa lata wcześniej Manchester City kupił Rubena Diasa za ponad 70 mln euro.

Enzo Fernandez trafił do Benfiki w lipcu 2022 roku. Jak dotąd rozegrał 24 spotkania w barwach portugalskiej drużyny, w których zdobył trzy bramki i zaliczył pięć asyst.