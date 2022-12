Poszli na całość. Rozbili bank. Cristiano Ronaldo z kontraktem do 2030 roku

Cristiano Ronaldo, mimo porozumienia osiągniętego na początku grudnia, przez ostatnie dwa tygodnie rozmyślał nad swoją przyszłością. Ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej, mimo iż jeszcze w środę pojawiały się szczątkowe plotki, że rzekomo został zaoferowany Eintrachtowi Frankfurt, aby zagrać w Lidze Mistrzów. Te rozgrywki nadal pozostają obsesją 37-latka.

Bajeczny kontrakt w roli piłkarza i ambasadora

W Ryadzie trwa właśnie oczekiwanie na przybycie zawodnika, może to nastąpić w każdej chwili. Nieprawdziwe okazały się zdjęcie i doniesienia, jakoby uczynił to w środę.

Kontrakt Ronaldo ma obowiązywać do 2030 roku, ale w roli piłkarza będzie to "jedynie" 2,5 roku. Przez pozostały czas umowy będzie on pełnił rolę ambasadora kandydatury Arabii Saudyjskiej wraz z Egiptem i Grecją na organizację mistrzostw świata w 2030 roku.

Jego wynagrodzenie będzie astronomiczne. Jak donosi "Marca", kwota 200 milionów euro za każdy rok odnosi się jedynie do roli piłkarza. W przypadku bycia ambasadorem kandydatury do organizacji mundialu ma ona jeszcze wzrosnąć.

Transfer Cristiano Ronaldo z Al Nassr to przykre pożegnanie z elitarnym futbolem, zważywszy zwłaszcza na ostatnie tygodnie 37-latka, w których udzielił kontrowersyjnego wywiadu. Konsekwencją tego było rozwiązanie kontraktu z Manchesterem United i wyjazd na mistrzostwa świata jako piłkarz bez klubu.