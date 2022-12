Lewandowski dostał to, na co zasłużył. "Czuję się zaszczycony"

Golden Foot to prestiżowa nagroda przyznawana od 2003 roku zawodnikom, którzy ukończyli 28 lat. Statuetka wędruje w ręce piłkarza, który w danym roku spisał się znakomicie zarówno na boisku, jak i poza nim. O zwycięzcy decydują kibice, dziennikarze, działacze piłkarscy, a także partnerzy Golden Foot. W tym roku ta nagroda powędrowała w ręce Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Dariusz Szpakowski o polskiej piłce. "Skończmy z tym polskim piekiełkiem"

Lewandowski wyróżniony. Polak nie krył wzruszenia. "To ważne dla mnie"

Polak zdecydowanie wyróżniał się formą w 2022 roku. Jeszcze w barwach Bayernu Monachium zdobył tytuł mistrza Niemiec, a także został królem strzelców Bundesligi. Po przeprowadzce do FC Barcelony również imponuje. Jest najskuteczniejszym piłkarzem wicemistrzów Hiszpanii i przewodzi klasyfikacji strzelców La Liga. Nic więc dziwnego, że tegoroczna nagroda Golden Foot przypadła właśnie jemu.

Tak Marciniak dowiedział się, że sędziuje finał. To zostanie z nim na długo

Polak był obecny na gali w Monte Carlo i osobiście odebrał statuetkę. Wyszedł na scenę i wygłosił krótką przemowę, podczas której nie krył wzruszenia. - Jestem bardzo szczęśliwy i dumny. Czuję się zaszczycony trzymając tę nagrodę w rękach. Ciężko na nią pracowałem i nadal pracuję. Ta statuetka pokazuje mi, że wszystko, co robię, ma sens. To ważne dla mnie, nie tylko jako dla piłkarza, ale przede wszystkim człowieka - podkreślił Lewandowski.

To pierwsze i zapewne ostatnie takie wyróżnienie dla 34-latka. Wynika to z faktu, że nagroda Golden Foot przyznawana jest tylko raz w życiu. W przeszłości na prestiżowe wyróżnienie mogli liczyć chociażby Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović, Luka Modrić czy Cristiano Ronaldo. Nadal na statuetkę czeka Leo Messi.

Media donoszą, że piłkarz PSG blisko sięgnięcia po wyróżnienie w tym roku. Ostatecznie zdobycie mistrzostwa świata nie wystarczyło, by pokonać Polaka. Oprócz Lewandowskiego i Argentyńczyka do nagrody nominowani byli m.in. Gareth Bale, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Harry Kane, N'Golo Kante, Sadio Mane, Thomas Mueller, Neymar, Sergio Ramos, Heung-Min Son czy Virgil van Dijk.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Lewandowski będzie miał nowego trenera? Już rozpoczął naukę języka

Lewandowski wrócił już do treningów z FC Barceloną, ale na boisku zobaczymy go dopiero w styczniu 2023 roku. To efekt zawieszenia, które otrzymał za czerwoną kartkę z meczu z Osasuną. Pierwszy mecz ligowy po przerwie Barcelona rozegra 31 grudnia. Wówczas zmierzy się z Espanyolem. Początek spotkania o godzinie 14:00.