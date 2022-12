Sepp Blatter grzmi po ostatnich decyzjach FIFA. "Chcą wycisnąć, jak cytrynę"

Sepp Blatter pracował w FIFA od 1975 roku. Wtedy zajmował się propagowaniem futbolu poza terenami Europy i Ameryki Południowej. W 1985 roku został prezesem federacji, którą kierował do 2015 roku. Został usunięty ze stanowiska po wszczęciu przeciwko niemu postępowania karnego przez biuro prokuratora generalnego Szwajcarii, który oskarżył go o oszustwa i fałszerstwo. W lipcu bieżącego roku został uniewinniony. W ostatnim czasie wypowiadał się krytycznie o działaniach swojego następcy, Gianniego Infantino. Zdaniem Blattera Włoch chce przenieść siedzibę federacji z Zurychu do Kataru.

"Może stworzyłem potwora". Blatter wspomina swoje rządy w FIFA i krytykuje następców

Blatter udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi "Die Zeit", w którym przyznawał, że żałuje niektórych swoich decyzji, które podjął w czasie kierowania FIFA. Dotyczyły one głównie komercjalizowania piłki nożnej.

- Moje wejście do federacji było momentem narodzin czegoś, co urosło do takich rozmiarów, że wymknęło się spod kontroli - powiedział Sepp Blatter. Szwajcar przyznawał, że próbował kontrolować sytuację, ale wielokrotnie mu się to nie udawało z powodu ekonomicznej wartości futbolu i wpływów politycznych.

Przytoczył słowa poprzednika na stanowisku prezesa FIFA, Joao Havelange, który powiedział mu, że stworzył potwora. - Może miał rację. Naprawdę starałem się robić wszystko dla dobra piłki nożnej. Jeśli ją skrzywdziłem, to przepraszam - mówił 86-latek.

Były prezes FIFA również ostro skrytykował obecny rozwój futbolu. - To, co dzieje się teraz, to nadmierna komercjalizacja gry. Starają się wyciskać coraz więcej z cytryny: na przykład organizując mistrzostwa świata z 48 drużynami lub teraz z Klubowymi Mistrzostwami Świata, które należy postrzegać jako bezpośrednią rywalizację z Ligą Mistrzów. FIFA ingeruje w coś, co tak naprawdę jej nie dotyczy, czyli w klubową piłkę nożną - podkreślił Blatter. W ten sposób odniósł się do ostatniego pomysłu Gianniego Infantino, który chce rozszerzyć KMŚ od 2025 roku do 32 drużyn.