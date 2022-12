204. reprezentacja w rankingu UEFA buduje stadion tak wielki, że co czwarty mieszkaniec kraju się zmieści

Reprezentacja Gibraltaru zajmuje 204. miejsce w rankingu FIFA. W ostatnich kilkudziesięciu miesiącach kadra z południowego wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego grała domowe mecze na Victoria Stadium (obiekcie ze sztuczną murawą - dop.red), które tamtejsza federacja kupiła od rządu w kwietniu 2017 roku. Wkrótce kadra Gibraltaru będzie mogła się przeprowadzić na nowy stadion.

REKLAMA

Zobacz wideo Maroko przegrało, ale kibice są dumni ze swoich piłkarzy. "Gra nawet orkiestra dęta!"

Gibraltar będzie miał nowy stadion za 100 milionów funtów. "Ważny moment dla historii"

Związek Piłki Nożnej w Gibraltarze poinformował, że w drugiej połowie 2023 roku ruszy budowa National Stadium, a koszt całego projektu wyniesie 100 milionów funtów. Poza stadionem projekt obejmuje 92 mieszkania, jednostki handlowe i biurowe oraz centrum biznesowe. National Stadium będzie mógł pomieścić 8000 widzów, czyli 23,7 proc. populacji w Gibraltarze zgodnie z danymi podawanymi przez Google. Do momentu zakończenia budowy reprezentacja Gibraltaru będzie grać mecze el. Euro 2024 w portugalskim Faro tak jak w latach 2014-2018.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- To ważny moment dla historii piłki nożnej w naszym kraju. Walka o bycie zaakceptowanym i uznanym w UEFA miała poparcie całego Gibraltaru - powiedział Sir Joe Bossano, minister ds. inwestycji wewnętrznych w Gibraltarze. - Zbliżamy się do dziesiątej rocznicy wstąpienia do UEFA, a przez sześć lat graliśmy międzynarodowe mecze wyłącznie za granicą. Niespełnienie kryteriów UEFA oznaczałoby brak możliwości gry na Gibraltarze. Budowa nowego stadionu jest najlepszą szansą, jaką kiedykolwiek mieliśmy, by osiągnąć tak ważny dla nas cel - mówił Ivan Robba, sekretarz generalskiej ZPN w Gibraltarze.

Reprezentacja Gibraltaru grała od 2018 roku domowe mecze na Victoria Stadium. Pierwotnie prace nad nowym obiektem miały ruszyć w 2020 roku, ale wszystko zostało wstrzymane przez epidemię koronawirusa. Warto dodać, że National Stadium będzie budowany przez firmę powiązaną z Chinami, a sam stadion jest częścią Narodowego Planu Gospodarczego. Piłkarska federacja w Gibraltarze nie będzie bezpośrednio zaangażowana w budowę stadionu, a jedynie będzie ograniczać swoje obowiązki do nadzorowania budowy boiska, trybun i obszarów niezbędnych do spełnienia standardów UEFA.