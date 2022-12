Dembele jednym z rozczarowań MŚ. Czy Barcelona to wykorzysta?

Reprezentacja Francji wraz z Ousmane Dembele w składzie zajęła drugie miejsce na Mistrzostwach Świata w Katarze. Dla piłkarza FC Barcelony nie był to jednak dobry turniej pod względem indywidualnym. W 7 rozegranych meczach zaliczył 2 asysty, jedną z nich między innymi w meczu z Polską. Często jednak w jego grze brakowało tego, z czego jest najbardziej znany, a więc wielu dryblingów, dużego przyśpieszenia w starciu z obrońcą, czy niekonwencjonalnych zagrań.

We Francji na 25-latka spadła mocna krytyka, ponieważ przez lata mówiło się o tym, że wraz z Kylianem Mbappe mogą stanowić o sile kadry "Trójkolorowych" i o ile w przypadku gracza PSG pokładane w nim nadzieje znalazły odzwierciedlenie na boisku, tak gracz "Dumy Katalonii" kompletnie zawodzi i pokazuje, że przestał się rozwijać.

- Czterdzieści minut niegodnych finału mundialu. W defensywie zawodnik Barcelony był zdecydowanie za daleko od swoich bezpośrednich przeciwników. Został okiwany przez Angela Di Marię, po czym popełnił faul w polu karnym i spowodował rzut karny. Ofensywnie każda jego próba lądowała pod nogami przeciwnika - napisało o 40-minutowym występie Dembele w finale mundialu przeciwko Argentynie francuskie "L'Equipe".

Jak się okazuje, słaby występ na mistrzostwach świata wcale nie musi oznaczać, że FC Barcelona zmieni zdanie co do swojego piłkarza. Kataloński "Sport" informuje, że "Duma Katalonii" już niebawem może przekonać Francuza do przedłużenia wygasającej 30 czerwca 2024 roku umowy. Działacze ekipy z Camp Nou chcieliby w ten sposób dać wsparcie 25-latkowi, który przeżywa trudny okres w swojej karierze. Sam Xavi w rozmowie z klubowymi mediami zdradził, że bardzo liczy na Ousmane Dembele i uważa go za bardzo dobrego gracza.

- Dembele jest najlepszym skrzydłowym świata. Robi różnicę w każdym meczu, jest kimś specjalnym. Pracujemy dużo nad podejmowaniem przez niego decyzji, by zawsze wybierał właściwe wybory. Kocham go i ufam mu - powiedział Xavi Hernandez.

