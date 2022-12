Ancelotti wściekły na zawodników Realu. Poszło o mundial

Rozgrywki ligowe w najbliższej przyszłości będą wracać do normy po miesięcznej przerwie mundialowej. Piłkarze rywalizowali w swoich klubach jeszcze na tydzień przed startem mistrzostw świata. Zdaniem trenerów powodowało to, że część z nich oszczędzała się w tych spotkaniach.

Ancelotti rozczarowany postawą zawodników. Odpowiedź Modricia

Tak miało być w Realu Madryt, co rozczarowywało Carlo Ancelottiego. Zdaniem hiszpańskiego "Relevo", Włoch swoją irytacją podzielił się z piłkarzami po meczu z Rayo Vallecano, przegranym przez "Królewskich" 2:3. To spotkanie rozgrywane było 7 listopada, na kilkanaście dni przed mundialem. Szkoleniowiec zarzucał swoim zawodnikom, że skupiają się już na przyszłych mistrzostwach światach, zamiast na tym, co jest tu i teraz, czyli meczach klubowych. Odpowiedział mu Luka Modrić w krótki sposób - "to była pierwsza porażka i mam nadzieję, że ostatnia".

Jeszcze w październiku Ancelotti sprawiał wrażenie zirytowanego sytuacją. - Można doznać kontuzji na treningu, a każdy chce trenować. Jeśli ktoś mówi mi, że boi się grać lub trenować, może zostać w domu na kanapie, oglądając serial lub film - mówił dla madryckiej "Marki".

Real Madryt wysłał do Kataru trzynastu zawodników, którzy zostali powołani do swoich reprezentacji narodowych. Najdłużej z nich grali Francuzi - Aurelien Tchouameni i Eduardo Camavinga - oraz Chorwat Luka Modrić. "Królewscy" swój pierwszy mecz po mundialu zagrają 30 grudnia. Ich rywalem będzie Real Valladolid.