Mbappe nagle zmienił plany. PSG opublikowało nagranie

Porażki mogą motywować do dalszej pracy, ale Kylian Mbappe po przegranej w finale MŚ poczuł się naprawdę mocno zmotywowany. Postanowił zrezygnować z urlopu i wrócić do treningów z Paris Saint-Germain. Klub opublikował nagranie z Francuzem przyjeżdżającym do siedziby.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport Mecz Francja-Argentyna elektryzował kibiców. "Mógł się różnie potoczyć"

Mbappe wraca do treningów tuż po finale

Francja musiała uznać wyższość Argentyny w finale mistrzostw świata dopiero w rzutach karnych. Nie zdołała obronić tytułu mistrzowskiego wywalczonego w 2018 r. Zdecydowanym liderem kadry "Trójkolorowych" był Kylian Mbappe, który w finale strzelił hat-tricka i został królem strzelców mundialu.

Francuz dostał po mundialu dziesięć dni urlopu, ale nie zamierza korzystać z wolnego. Gdy tylko zakończył obowiązki związane z reprezentacją, postanowił przyjechać do bazy treningowej PSG i popracować nad formą. Nie chce stracić ani jednego dnia na stawanie się jeszcze lepszym piłkarzem.

Francuz ocenia Marciniaka, a sam się skompromitował. "Jest złodziejem, który okradł mój naród"

PSG opublikowało nagranie z Mbappe wchodzącym do klubowego budynku. Ubrany w dres wita się z uśmiechem z fotoreporterami i ludźmi z klubu, po czym wchodzi do środka.

Mistrz Francji zagra pierwszy mecz po przerwie mundialowej 28 grudnia. Zmierzy się wtedy ze Strasburgiem w ramach Ligue 1.

Rosjanie kompletnie odlecieli. Piszą o zawieszeniu Marciniaka. "Po co są zasady?"

Mbappe mocno przeżywał porażkę w finale MŚ. Sam podkreślał, że ma obsesję na punkcie mistrzostw świata i wygrania turnieju. Po meczu pocieszała go masa osób, w tym rywale i Szymon Marciniak, który sędziował to spotkanie. Francuz zabrał głos dzień po meczu, wrzucając do sieci zdjęcie okraszone krótkim opisem: "Wrócimy". Spotkał się też z kibicami na Place de la Concorde. We wtorek świętował swoje 24. urodziny.