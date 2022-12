Wisła Kraków wygrała sprawę w FIFA. Dostanie arcyważne pieniądze dla klubu

Aschrafa El Mahdiouiego trafił do Wisły Kraków w lipcu zeszłego roku. W barwach "Białej Gwiazdy" zdążył zagrać jedynie 16 spotkań. Po pół roku gry zmienił barwy. przeszedł do Al-Tawoon z Arabii Saudyjskiej. Jednak władze klubu kupującego zwlekały z zapłatą za zawodnika, dlatego krakowianie zgłosili się z tym do FIFA.

REKLAMA

Zobacz wideo Pożegnanie z mundialem w Katarze. Kulisy Argentyna-Francja

Wisła wygrała sprawę w FIFA

Za holenderskiego piłkarza marokańskiego pochodzenia Saudyjczycy mieli zapłacić prawie 2,5 miliona euro, odpowiednio podzielone na raty. Odkładali jednak finalizację transakcji w czasie, co nie spodobało się Wiśle Kraków, dla której każdy pieniądz był na wagę złota.

Władze Wisły złożyły wniosek do FIFA o zajęcie się sprawą. Trybunał wydał wyrok, który jest bardzo korzystny dla krakowian.

Nieosiągalny trener dla reprezentacji Polski? Pieniądze są. Ryzyko też

Zgodnie nim pieniądze należą się Wiśle za transfer i już teraz ma dostać 1 mln euro, czyli znacznie ponad 4 mln zł. Druga rata za piłkarza powinna pomóc w ustabilizowaniu sytuacji finansowej klubu.

Jeśli właściciele Al-Tawoon będą zwlekać z zapłatą i ignorować wyrok, mogą zapłacić karę finansową, albo FIFA zastosuje sankcje w postaci zakazu transferowego lub braku licencji.

Francuz ocenia Marciniaka, a sam się skompromitował. "Jest złodziejem, który okradł mój naród"

Wisła Kraków spadła wiosną do Fortuna 1. Ligi. Tam zaczęła rozgrywki dobrze, ale zaczęła notować serię bez zwycięstwa i utraciła pozycję lidera. Zmieniono trenera - Jerzego Brzęczka zastąpił Radosław Sobolewski. Doszło też do roszad wśród właścicieli. Jarosław Królewski zdobył większościowy pakiet akcji (53,68 proc.), a z klubu wyszedł Tomasz Jażdzyński. Ze swoją częścią udziałów został Jakub Błaszczykowski (26,84 proc.).

Na półmetku rozgrywek Fortuna 1. Ligi Wisła zajmuje dopiero dziesiąte miejsce. Ma stratę czterech punktów do szóstej pozycji, która dałaby jej prawo gry w barażach o PKO Ekstraklasę. Fortuna 1. Liga wróci do gry dopiero w lutym.