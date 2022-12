Trener Sportingu kolejny raz zapytany o Ronaldo. Wymowna reakcja

Cristiano Ronaldo w grudniu rozwiązał kontrakt z Manchesterem United za porozumieniem stron i obecnie wciąż jest wolnym zawodnikiem. Nie wiadomo, kto będzie nowym pracodawcą Portugalczyka, choć coraz więcej wskazuje na to, że Ronaldo zdecyduje się na podpisanie lukratywnego kontraktu z klubem z Arabii Saudyjskiej - Al Nassr.

Trener Sportingu zmęczony tematem Ronaldo. "Już 500 razy mnie o to pytaliście"

Tymczasem media w Portugalii wciąż marzą o wielkim powrocie byłego kapitana reprezentacji do Sportingu Lizbona, w którym rozpoczynał on profesjonalną karierę, zanim w 2003 roku przeniósł się do Manchesteru United.

Po zwycięskim meczu Pucharu Ligi Portugalskiej z Bragą (5:0) o sprawę Ronaldo ponownie został zapytany trener Sportingu Ruben Amorim, który jest zmęczony tym tematem.

- Ronaldo był w Katarze, były okazje na to, żeby go o to zapytać, a nikt tego nie zrobił. Mnie z kolei już pytaliście o to 500 razy i już odpowiadałem na to pytanie - stwierdził stanowczo Amorim.

A jakie jest oficjalne stanowisko szkoleniowca "Lwów"? Każdy w Sportingu marzy o powrocie Cristiano, ale nie mamy tyle pieniędzy, by opłacić jego zarobki - mówił w październiku, choć media dawały do zrozumienia, że to właśnie Amorim nie chce Ronaldo w swoim zespole.

Z takim stanem rzeczy nie zgadza się prezydent Sportingu Federico Varandas. - Ruben Amorim postawił weto? Oczywiście, że nie. Nigdy nie było takiego tematu, nie rozmawialiśmy ani razu o tym z Hugo Vianą czy Rubenem Amorimem. Ten temat nie istniał, choć wiem, jak bardzo dobrze się sprzedaje w prasie - powiedział.

W nieco innym tonie wypowiedział się dyrektor sportowy Hugo Viana: - Ronaldo może zadecydować, gdzie chce pójść. Dlatego nigdy nie wiadomo, co wydarzy się w przyszłości.

Po trzynastu kolejkach ligi portugalskiej Sporting zajmuje w tabeli czwarte miejsce ze stratą 12 punktów do prowadzącej Benfiki Lizbona. Liga portugalska ma wrócić do gry tuż po świętach Bożego Narodzenia - 29 grudnia Sporting podejmie na własnym stadionie Pacos de Ferreira.