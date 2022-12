Roman Abramowicz chce kupić klub piłkarski w nowym kraju. Przenosi swój majątek

Roman Abramowicz w maju 2022 roku sprzedał udziały w Chelsea i zniknął ze świata futbolu. Oligarchę do oddania klubu w inne ręce zmusiły sankcje nakładane przez światowe władze, po inwazji militarnej Rosji na Ukrainę. Abramowicz znany jest m.in. z bliskich kontaktów z Władimirem Putinem i z gromadzenia majątku podczas rządów Borysa Jelcyna w Rosji. Biznesmen po licznych stratach szuka swojego miejsca na ziemi i planuje osiedlić się w Turcji, a także kupić jeden z klubów piłkarskich.

Turecki klub przepustką do powrotu Romana Abramowicza do piłki nożnej

Magazyn "Hurriyet" informuje, że Roman Abramowicz na stałe planuje osiedlić się w Turcji, ponieważ jego aktywa zamrażają już m.in. Kanada, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Multimiliarder przetransportował do Stambułu jachty warte 1,2 miliarda dolarów i prawdopodobnie zamieszka w rejonie Bebek, który jest ostatnią, europejską częścią dzielnicy Besiktas. Jego przenosiny do Turcji mają być również związane z powrotem do futbolu.

"Hurriyet" donosi, że Abramowicz jest zainteresowany kupnem klubu piłkarskiego, ale nie podaje jego nazwy. Z kolei "Insider" już w kwietniu informował, że oligarcha jest chciałby stać się właścicielem Gotzepe SK. Siedziba klubu znajduje się w mieście Izmir w zachodniej Turcji. Trzecie co do wielkości miasto kraju jest oddalone od Stambułu aż od 480 kilometrów.

Obecnie prezesem Gotzepe SK jest Mehmet Sepil. Majątek tureckiego biznesmena wyceniany jest na 500 milionów dolarów, a więc zdecydowanie mniej od potencjalnego nowego nabywcy. Aktywa Romana Abramowicza wycenia się na 10,5 miliarda euro. Czyni go to 11. najbogatszym człowiek w Rosji oraz najbogatszym człowiekiem Izraela i Portugalii, których ma obywatelstwa.

Obecnie Gotzepe SK zajmuje 11. miejsce w tureckiej TFF 1. Lig, a więc na drugim poziomie rozgrywkowym.