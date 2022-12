Kamil Grabara dostał reprymendę od trenera za to, co zrobił. "Dość"

Konflikt Kamila Grabary i Mathew Ryana trwa od momentu, gdy Australijczyk trafił latem do FC Kopenhagi, by zastąpić kontuzjowanego wówczas Polaka. - Nie widzę konkurencji na pozycję bramkarza. Mam wszelkie powody, by sądzić, że jestem pierwszym bramkarzem klubu - mówił wówczas Grabara.

Polak nie chciał również oceniać postawy Ryana podczas jego nieobecności, choć pozwolił sobie na małą złośliwość. - Nie komentuję występów kolegów, zwłaszcza gdy sam nie gram. Mogę tylko powtórzyć, że istnieje powód, dla którego zajmuje 9. miejsce w lidze i tracimy gole. Nic więcej nie trzeba dodawać - mówił pod koniec września.

Grabara po wyleczeniu kontuzji wrócił do bramki Kopenhagi, co nie spodobało się Ryanowi. - Czuję się bardzo dotknięty faktem, że w tej chwili nie gram w porównaniu do tego, co pokazałem, odkąd dołączyłem do klubu. Czuję, że to powody polityczne sprawiają, że nie gram - mówił podstawowy bramkarz reprezentacji Australii.

Podczas mistrzostw świata ten konflikt rozgorzał jeszcze bardziej, gdy po fatalnym błędzie Ryana Australia przegrała w 1/8 finału z Argentyną 1:2. - To musiała być polityka klubu, na pewno - napisał zgryźliwie na Twitterze Grabara.

Co na to Ryan? - Szczerze mówiąc, nie jestem zaskoczony tymi słowami. Ale jego opinia mnie tak naprawdę nie obchodzi - powiedział stanowczo australijski golkiper.

"Dość tego". Trener FC Kopenhagi reaguje na konflikt Grabary z Ryanem

Klub obu zawodników, FC Kopenhaga, zapowiedział w duńskich mediach wyjaśnienie tego konfliktu wewnątrz zespołu. Niedługo później w rozmowie z portalem BT.dk trener Kopenhagi Jacob Neestrup wyraził swoją nadzieję, że sprawa została rozwiązana.

- Wyjaśniliśmy sobie tę sprawę wewnątrz drużyny, teraz będziemy mogli ruszyć dalej. Rozmawiałem z oboma zawodnikami i powiedziałem im, że dość już tego. Myślę, że byliśmy w stanie poradzić sobie z tą sytuacją wewnątrz zespołu, nawet jeśli obu piłkarzy dzielą obecnie tysiące kilometrów - powiedział Neestrup.

FC Kopenhaga po powrocie Grabary do bramki zdołała przedostać się ze środka tabeli na trzecie miejsce w tabeli ligi duńskiej. W niedługim czasie i Grabara, i Ryan wrócą do klubu po urlopach, by rozpocząć przygotowania do rundy wiosennej, która w Danii wystartuje 19 lutego.