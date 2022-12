To może być transferowy hit. Bayern chce bohatera mistrzostw świata

Emiliano Martinez miał znaczący wpływ na zdobycie przez Argentynę trzeciego w swojej historii tytułu mistrza świata. Wybronił trzy rzuty karne w dwóch konkursach (dwa w ćwierćfinale z Holandią i jeden w finale z Francją), popisał się kilkoma efektownymi i kluczowymi interwencjami. Zgarnął też nagrodę dla najlepszego bramkarza turnieju. Aston Villa może mieć problem z zatrzymaniem go na dłużej. Tym bardziej że zainteresowanie wykazuje jeden z gigantów, Bayern Monachium. Mistrz Niemiec jest w trudnej sytuacji i potrzebuje ściągnąć dobrego golkipera.

Bayern zgłasza się po Martineza

Szefowie Bayernu muszą myśleć o natychmiastowym zastępstwie za Manuela Neuera. Niemiec złamał nogę na urlopie i wypadł do końca sezonu. Bayern został zatem z samym Svenem Ulreichem. Potrzebuje mieć drugiego bramkarza przynajmniej na pół roku.

Oliver Kahn i spółka mają możliwych kilka opcji - ściągnięcie Alexandra Nuebela lub Christiana Fruchtla z wypożyczenia, kupienie Dominika Livakovicia, Keylora Navasa lub Yassine'a Bounou. Przy każdej są jednak przeszkody. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

Na horyzoncie pojawiła się opcja ściągnięcia Martineza z Aston Villi. Według francuskiego "MediaFoot" i brytyjskiej stacji BBC Bawarczycy wykazują duże zainteresowanie Argentyńczykiem i chcą dokonać zakupu już w styczniu.

Martinez ma ważny kontrakt z ekipą z Birmingham do końca czerwca 2027 r. Transfermarkt wycenia go na 25 mln euro. To stosunkowo niska cena, na którą wpływa wiek bramkarza (30 lat) oraz brak zawrotnej kariery we wcześniejszych latach. Anglicy z pewnością będą żądać dużo więcej. Zawodnik jest związany z klubem długoterminowym kontraktem. Poza tym to pierwszy mistrz świata w historii Aston Villi. Ten status oraz miano bohatera i najlepszego golkipera turnieju w Katarze także mogą podbić cenę.

Bayern miał działać intensywniej ws. nowego bramkarza od poniedziałku. Hasan Salihamidzić chce mieć załatwioną sprawę do 3 stycznia. Wtedy mistrzowie Niemiec ruszą na zgrupowanie przed drugą częścią sezonu.