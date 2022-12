Marciniak będzie witany jak bohater. Niespodzianka. "Chcemy, żeby się podzielił"

Szymon Marciniak od początku mistrzostw świata w Katarze imponował doskonałą formą i nie popełniał większych błędów. W nagrodę FIFA mianowała go na głównego arbitra meczu finałowego pomiędzy Argentyną i Francją (3:3, 4-2). Tam również Polak spisał się bardzo dobrze, za co zebrał wiele pochlebnych opinii. - Był silniejszy od technologii. Podejmował decyzje, które były nieprawdopodobnie trafne i dobre - powiedział szef komisji sędziowskiej FIFA Pierluigi Collina.

Specjalne powitanie dla Marciniaka. "Chcemy, aby poczuł się wśród mieszkańców, jak u siebie w domu"

W środę Szymon Marciniak i jego asystenci wrócą do Polski, a już dzień później na głównego arbitra będzie czekało specjalne powitanie. Wielka feta szykuje się w Słupnie koło Płocka, gdzie na co dzień mieszka Marciniak. Będzie to przede wszystkim okazja dla fanów na spotkanie twarzą w twarz z bohaterem finałowego starcia mistrzostw świata. Uroczystości będą odbywać się w Urzędzie Gminy, a wstęp będzie wolny. W związku z tym można się spodziewać, że na spotkanie z Marciniakiem przyjdą tłumy.

O szczegółach specjalnego powitania opowiedział wójt gminy Marcin Zawadka, w rozmowie z "Radiem dla Ciebie". Okazuje się, że mieszkańcy zorganizują "Śniadanie z Mistrzem", będzie tort i prezent, ale na tym nie koniec.

- Chcemy, aby poczuł się wśród mieszkańców, jak u siebie w domu. Będą baloniki, przygotowujemy też baner, który wywiesimy na urzędzie gminy. Będzie również pyszne śniadanie. Chcemy, żeby się podzielił z nami wrażeniami z tej imprezy - zapowiedział wójt. Jak na razie nie podano konkretnej godziny wydarzenia. Wójt podkreślił, że w trakcie uroczystości odbędzie się również mała sesja zdjęciowa z arbitrem dla fanów. Każdy uczestnik "Śniadania z Mistrzem" będzie mógł liczyć też na autograf.

Marciniak doceniony przez międzynarodowych byłych sędziów

Marciniak perfekcyjnie poprowadził niedzielny finał. Podyktował aż trzy rzuty karne w regulaminowym czasie gry. Eksperci jednak zgodnie przyznają, że każda z decyzji była właściwa. Zewsząd słychać pochlebne opinie. Na temat pracy Polaka wypowiedział się m.in. Howard Webb. - To był najlepszy sędziowski występ w historii mistrzostw świata - ocenił. - W moich oczach ten finał miał trzech wielkich bohaterów: to Messi, Mbappe i Marciniak - dodał Markus Merk.

Jedynie niezadowoleni z pracy Polaka byli we Francji. "Skandaliczny arbitraż. Mistrzostwo przyznane Argentynie" - taki tytuł widniał we francuskim serwisie Foot01.com. Z kolei dziennik "L'Equipe" przyznał sędziemu notę "2" w skali 1-10.