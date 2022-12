Infantino znów szokuje. FIFA ma szatański plan

Mistrzostwa świata w Katarze zakończyły się zwycięstwem reprezentacji Argentyny, która w finale po rzutach karnych pokonała Francję (3:3, 4-2). Niemal całemu mundialowi towarzyszyły kontrowersje, w których niejednokrotnie pierwszą rolę odgrywał Gianni Infantino. I mimo że turniej się zakończył, to o prezesie FIFA nadal jest głośno.

Infantino znów szokuje. Chce organizować mundial co trzy lata

Infatino powrócił do pomysłu organizacji mistrzostw świata co trzy lata. Jak donoszą dziennikarze "Daily Mail", miał go do tego skłonić "komercyjny i sportowy sukces mistrzostw w Katarze". Tegoroczny turniej przyniósł FIFA rekordowe przychody w wysokości aż siedmiu miliardów euro. To niemal miliard więcej niż zebrano za mundial w Rosji w 2018 roku.

"Plan Infantino zakłada, że mistrzostwa świata będą organizowane co trzy lata. W trakcie pozostałych dwóch lat będziemy świadkami rozgrywek kontynentalnych, w tym m.in. mistrzostw Europy" - czytamy. Jak podkreśla redakcja, zmiany mogą zostać wprowadzone dopiero w 2030 roku, ponieważ kalendarz na lata 2024-2030 został już praktycznie zatwierdzony.

Nie da się ukryć, że taka zmiana spowodowałaby większe wpływy do FIFA. Wszystko przez to, że byłoby więcej turniejów i meczów. Problem w tym, że terminarz piłkarski na świecie jest bardzo napięty, a piłkarze coraz częściej narzekają i zmagają się przez to z kontuzjami. Niewykluczone, że UEFA i CONMEBOL znów sprzeciwią się tej idei. Wcześniej postawiły weto, gdy Szwajcar zaproponował organizację mistrzostw, co dwa lata.

Już dość kontrowersji wzbudziły plany Infantino dotyczącego kolejnego mundialu. W 2026 roku gospodarzami będą Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Kanada. Wtedy to dojdzie do jednej z największych zmian. FIFA zadecydowała o zwiększeniu liczby uczestników - z 32 na 48. To rodzi dyskusje na temat format rozgrywania fazy grupowej. Organizacja rozważa trzy opcje, a każda z nich jest bardziej absurdalna od poprzedniej. Infantino rozważa nawet rozegranie dwóch równoległych turniejów - zwycięzcy każdej imprezy spotkają się w finale. Więcej o absurdalnych pomysłach FIFA pisaliśmy >>> TUTAJ.