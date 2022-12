Kolejna afera w kadrze Francji. Media: ucieszyła ich nieobecność Benzemy

Finałowy mecz mistrzostw świata w Katarze już na zawsze przejdzie do historii piłki nożnej. Reprezentacja Francji w dramatycznych okolicznościach przegrała z Argentyną po rzutach karnych (2-4). Tym samym "Trójkolorowi" nie obronili mistrzowskiego tytułu, po który sięgnęli podczas mundialu w Rosji w 2018 roku. Po porażce z "Albicelestes" atmosfera wewnątrz francuskiej kadry jest mocno napięta ze względu na konflikty z udziałem Karima Benzemy, Didiera Deschamps'a oraz Zinedine'a Zidane'a.

Wielkie konflikty wewnątrz reprezentacji Francji

Uraz Benzemy sprawił, że podstawowym napastnikiem reprezentacji Francji w trakcie mistrzostw stał się Olivier Giroud. Kontuzja piłkarza Realu Madryt okazała się niegroźna i jego powrót na czas fazy pucharowej wydawał się bardzo prawdopodobny. Mimo to selekcjoner Didier Deschamps zdecydował, że nie skorzysta z usług zdobywcy Złotej Piłki do końca turnieju, przez co konflikt obu panów ponownie się rozpoczął. Przypomnijmy, że Karim Benzema wrócił do kadry na zeszłoroczne mistrzostwa Europy po sześciu latach nieobecności, związanej z tzw. aferą taśmową.

Zgrzyt we Francji. Zidane odrzuca zaproszenie na finał MŚ. Benzema króciutko

Kolejnym zgrzytem w środowisku finalistów mundialu w Katarze była reakcja Zinedine'a Zidane'a na zaproszenie na mecz finałowy przeciwko Argentynie. Były szkoleniowiec "Królewskich" odrzucił propozycję francuskiej federacji, co jeszcze bardziej podgrzało atmosferę wokół kadry. Do sprawy w swoich mediach społecznościowych odniósł się Benzema, który skwitował całą sytuację wymownym "Dobranoc".

Antoine Griezmann i Hugo Lloris byli szczęśliwi z powodu nieobecności Benzemy

Nowe informacje w sprawie konfliktów w kadrze Francuzów przedstawił Romain Molina. Według dziennikarza Hugo Lloris i Antoine Griezmann byli szczęśliwi z faktu, iż Karim Benzema opuścił drużynę przed rozpoczęciem turnieju. Wymieniona dwója uważa się za liderów w kadrze "Trójkolorowych". Ponadto zawodnicy twierdzą, że nie zaakceptowali możliwego powrotu Benzemy do zespołu podczas turnieju.

W poniedziałek Karim Benzema ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Do tej pory piłkarz rozegrał w drużynie narodowej 97 spotkań, w których zdobył 37 bramek. Mimo to według dziennikarzy "Foot Mercato" piłkarz może wrócić do kadry "Trójkolorowych" tylko wtedy, jeśli selekcjonerem zostanie Zinedine Zidane.