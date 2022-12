Nie żyje 19-letni Damian Pawlewicz. "Nie możemy w to uwierzyć"

Damian Pawlewicz występował na pozycji bramkarza w takich drużynach, jak LKS Promień Kowalewo Pomorskie, TAF Toruń, a ostatnio Albatros Brico Depot. Jego życie wypełniała nie tylko miłość do piłki, ale i chęć pomagania innym. Był członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. To właśnie profil Z OSP RP przekazał smutną wiadomość o śmierci 19-latka, który zasłabł podczas charytatywnego turnieju. Szybka interwencja lekarzy niestety nie zdołała uratować mu życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Mecz Francja-Argentyna elektryzował kibiców. "Mógł się różnie potoczyć"

Nie zyje 19-letni Damian Pawlewicz. Bramkarz amatorskiej drużyny Albatros Brico Depot zasłabł w trakcie turnieju charytatywnego

"W dniu wczorajszym niosąc pomoc innym 19-letni Druh Damian Pawlewicz zasłabł podczas charytatywnego turnieju piłkarskiego. Po przewiezieniu do szpitala zmarł. Należał do OSP Pluskowęsy" - napisano na Facebooku. Przekazano także, że w hołdzie zmarłemu, wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w kraju, włączyły na minutę syreny.

Boniek brutalnie podsumował reprezentację Polski. "Słaby, smutny"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W śmierć Damiana Pawlewicza nie mogą uwierzyć jego koledzy z drużyny. Klub Albatros Brico Depot wydał oświadczenie, które pojawiło się na facebookowym profilu.

"Nie możemy uwierzyć w to, że straciliśmy naszą Ikonę… Każdy dobrze wie, jakim zawodnikiem był Damian. Charakter i serce zostawiał na boisku jak mało kto. Niejednokrotnie nagradzany mianem najlepszego bramkarza turniejów czy lig. Wystarczyło, że założy swoje rękawice i każdy wiedział, że z Mumkiem nie będzie to łatwa przeprawa.." - czytamy. "Będzie nam brakować wyzywania Damiana, gdy stracimy bramkę przy wyniku 7-0. Przesyłamy kondolencje dla najbliższych. Mumek, gdziekolwiek jesteś, to był dla nas zaszczyt dzielić z tobą boisko. Dziękujemy i nie zapomnimy o Tobie" - dodano.

Skóra niemowlaka jest delikatna. Jakie problemy pojawiają się najczęściej?