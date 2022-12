Tak wyglądał ostatni mecz Szpakowskiego na MŚ. Wzruszające sceny [WIDEO]

W niedzielę odbył się finał mistrzostw świata w Katarze. Zmierzyły się w nim Argentyna oraz Francja. Spotkanie było niesamowicie emocjonujące i po 120 minutach utrzymywał się remis 3:3. Dla Argentyny na listę strzelców wpisali się dwukrotnie Leo Messi i Angel Di Maria. Z kolei autorem wszystkich goli dla Francji był Kylian Mbappe. Aby wyłonić zwycięzcę potrzebne były rzuty karne, w których lepsi okazali się Argentyńczycy i tym samym po raz trzeci w historii zostali mistrzami świata.

TVP pokazało kulisy pracy Szpakowskiego

Finał, transmitowany na antenie TVP, skomentował Dariusz Szpakowski. To było jego ostatnie spotkanie w roli komentatora na mistrzostwach świata. Mundial w Katarze był jego 12. turniejem, przy którym pracował. Redakcja TVP wielokrotnie dziękowała Szpakowskiemu za jego pracę, m.in. przygotowując specjalną grafikę na finał, a także kompilację komentarzy Szpakowskiego ze wszystkich finałów. Natomiast w poniedziałek wieczorem na Twitterze opublikowano specjalny filmik. "Musieliśmy to zrobić... Ten jeden, ostatni raz – KULISY KOMENTARZA LEGENDY" – czytamy w opisie. Filmik przedstawia Szpakowskiego, jak komentuje gola na 2:0 autorstwa Angela Di Marii. Na twarzy komentatora widać było wzruszenie. Być może wkrótce pojawi się dłuższy materiał.

Po zakończeniu spotkania Szpakowski pożegnał się z mistrzostwami świata, ale nie z widzami. - Były to piękne mistrzostwa z wieńczącym finałem. Cieszę się, że było mi dane na koniec skomentować taki finał mistrzostw świata. Nie mówię "żegnaj", ale "do widzenia, do usłyszenia". Co jakiś czas chciałbym jeszcze być z państwem. Przepraszam za wszelkie pomyłki, potknięcia, przejęzyczenia, ale bycie w państwa domach było zaszczytem, przyjemnością i wyróżnieniem. Stwierdzę krótko. Messi, Martinez, Montiel, Marciniak... mój ostatni finał mistrzostw świata, ale jeszcze nie odkładam mikrofonu. Dziękuję państwu za wspaniałe chwile podczas dzisiejszego finału, za 12 finałów mistrzostw świata. - powiedział podczas transmisji.

Dariusz Szpakowski jest legendą polskiej telewizji. Zresztą mało kto na świecie może pochwalić się tak dużą liczbą skomentowanych turniejów o mistrzostwo świata w piłce nożnej. Szpakowski pracę rozpoczął od mundialu w 1978 roku i od tamtej pory zrelacjonował 12 turniejów tej rangi. Na koncie ma także 10 skomentowanych edycji mistrzostw Europy. Trzy czempionaty (MŚ 1978, ME 1980 i MŚ 1982) komentował, gdy pracował jeszcze jako dziennikarz radiowy, a od 1983 roku jest związany z Telewizją Polską.