Polak robi furorę za granicą. Pierwszy taki trener od blisko 10 lat

Kazimierz Jagiełło jest polskim trenerem, który w przeszłości prowadził głównie kluby z niższych lig belgijskich. W latach 2011-2012 był także kierownikiem sportowym w Polonii Warszawa. W 2019 roku wyruszył do Afryki, gdzie został dyrektorem sportowym gwinejskiego FC Milo, a następnie objął tę samą funkcję w FC Hafii.

REKLAMA

Zobacz wideo Brazylijczyk, który otarł się o polską kadrę. Teraz składa palety i gra w Klasie B

Kazimierz Jagiełło zapisał się do historii klubu

Gwinejski klub bardzo kiepsko rozpoczął bieżący sezon. Pod wodzą trenera Pascala Baruxakisa w czterech pierwszych kolejkach odniósł zaledwie jedno zwycięstwo. W związku z tym działacze postanowili pożegnać się ze szkoleniowcem i jego miejsce zajął Kazimierz Jagiełło. Polak w kapitalny sposób rozpoczął przygodę na ławce trenerskiej w tym zespole.

Do tej pory poprowadził drużynę w czterech meczach i wszystkie zakończyły się zwycięstwem (3:2 z Ashanti GB, 4:0 z FC Milo, 4:1 Renaissance FC oraz 3:0 z Soar Academie). Łącznie FC Hafia zdobyła w tych meczach 16 bramek i może się pochwalić najlepszym wynikiem w lidze. Co więcej, Jagiełło zapisał się także w historii tego klubu. Jest pierwszym trenerem od 2013 roku, który poprowadził zespół do zwycięstwa w czterech kolejnych meczach.

Czym się kierować podczas kupowania prezentów świątecznych, by nie popełnić gafy?

Jagiełło sprawia wrażenie bardzo ambitnego trenera, który wiele wymaga od piłkarzy. Po pierwszym wygranym meczu z Ashanti GB skrytykował drużynę za dwa stracone gole. - Straciliśmy bramki, których można było uniknąć, ponieważ strzał z rzutu wolnego był do zatrzymania i niepotrzebnie faulowaliśmy w polu karnym - powiedział po meczu. Jagiełło zapowiedział także, że będzie pracował z zespołem nad błędami w obronie. Przyniosło to rezultaty, ponieważ w trzech kolejnych spotkaniach FC Hafia straciła zaledwie jedną bramkę.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

FC Hafia po ośmiu kolejkach Ligue 1 Guicopres (najwyższy szczebel ligowy w Gwinei) zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Liderem jest Horoya AC, do której traci sześć punktów.

Katar tłumaczy, dlaczego ubrali Messiego w biszt. Podali jeden argument