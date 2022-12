Jest kolejny chętny na Cristiano Ronaldo. Sensacyjne doniesienia

Cristiano Ronaldo od kilku tygodni pozostaje bez klubu po tym, jak przedwcześnie rozwiązał kontrakt z Manchesterem United. Anglicy mieli dość krnąbrnego gwiazdora, a czarę goryczy przelał wywiad, którego ten udzielił Piersowi Morganowi. Ronaldo uderzył w klub, trenera, a nawet kolegów z drużyny. Na Old Trafford uznano, że lepiej będzie pożegnać się z piłkarzem, na co sam zainteresowany przystał bez większego oporu.

Cristiano Ronaldo trafi do Kataru?

Jak informuje "AS" nowy klub ma być zainteresowany usługami Portugalczyka. 37-latek wcześniej łączony był z zespołem z Arabii Saudyjskiej, z Al-Nassr, ale okazało się to zwykłą plotką. Tym razem Cristiano Ronaldo miałby trafić do Katarskiego Al-Saad, jednak nieznane są szczegóły umowy. Według wcześniejszych doniesień w Arabii Saudyjskiej mógł liczyć na kontrakt opiewający na 100 mln dolarów, w Katarze miałby prawo oczekiwać podobnych pieniędzy. Należy więc oczekiwać na dalsze informacje w tej sprawie.

W Al-Saad Ronaldo spotkałby się z takimi piłkarzami jak Santi Cazorla czy André Ayew. Od 1 stycznia Portugalczyk może podpisać kontrakt z dowolnym klubem. Napastnik rzekomo chciałby pozostać w Europie, ale ponieważ jego przyszłość jest bardzo niepewna, rozważa wszelkie opcje.

Po zakończonym mundialu Ronaldo udał się do Madrytu, gdzie przez dwa dni przebywał w ośrodku treningowym Realu. Wszystko po to, aby optymalnie przygotować się do kolejnej rundy. "AS" informował, że z powodu przeciągających się poszukiwań nowego pracodawcy relacje piłkarza z agentem Jorge Mendesem uległy znacznemu pogorszeniu. Ronaldo nie polega już w pełni na agencie i sam postanowił znaleźć dla siebie zatrudnienie. Jak podaje "The Mirror", kilka godzin temu Portugalczyk wsiadł do prywatnego samolotu i udał się do Dubaju. Stamtąd będzie szukać nowego pracodawcy.

Wydaje się, że Ronaldo nadal czeka na oferty od klubów grających w Lidze Mistrzów. "The Mirror" poinformował, że Chelsea i Newcastle nie są już zainteresowane piłkarzem. Jednak chętnie Portugalczyka pozyskałby inny zespół z Premier League. Mowa o Arsenalu, który szuka zastępstwa dla kontuzjowanego Gabriela Jesusa. Ronaldo mógłby być dla angielskiego zespołu dobrą krótkoterminową opcją, o czym więcej pisaliśmy >>> TUTAJ.