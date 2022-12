Portugalia stawia wszystko na jedną kartę. Mourinho ma jedną obawę

Fernando Santos nie jest już selekcjonerem reprezentacji Portugalii. Tamtejsza federacja zdecydowała się zakończyć współpracę po ośmiu latach i odpadnięciu w ćwierćfinale mistrzostw świata w Katarze, w pojedynku z Marokiem (0:1). "To był zaszczyt mieć takiego trenera jak Fernando Santos na czele kadry narodowej" - przekazała federacja w oficjalnym komunikacie. Wygląda na to, że Santos może szybko wrócić do pracy, ponieważ Grecy liczą na to, że ten obejmie ich kadrę. A kto go zastąpi w kadrze Portugalii?

Media: Portugalia jest "kuszącą perspektywą" dla Jose Mourinho. Ale są obawy

Dziennik "Daily Telegraph" informuje, że portugalska federacja chce, aby nowym selekcjonerem kadry seniorskiej został Jose Mourinho. "Praca w reprezentacji należy do trenera, jeśli ten będzie jej chciał" - czytamy w artykule. Mourinho jednak obawia się, że praca w nowej roli go nie zadowoli, w porównaniu do klubowej rzeczywistości - do tej pory on nie pracował jako selekcjoner. "Daily Telegraph" dodaje, że praca w kadrze Portugalii jest "kuszącą perspektywą" dla Jose Mourinho.

Problemem może się okazać obecny kontrakt szkoleniowca z Romą. Klub ze stolicy Włoch nie zamierza się godzić na to, żeby Mourinho łączył obowiązki trenowania drużyny klubowej i reprezentacji. Dodatkowo federacja musiałaby wykupić kontrakt Mourinho. - Postawienie na Mourinho byłoby bardzo logicznym wyborem. On wszystko wygrał, zdobywał tytuły w najlepszych klubach - twierdzi Maniche, były reprezentant Portugalii.

Kto mógłby objąć seniorską kadrę Portugalii, jeśli nie Jose Mourinho? Gazeta "A Bola" donosi o możliwym zatrudnieniu Rio Jorge, obecnego selekcjonera kadry do lat 21. Jorge miałby zostać podpisany tylko do końca klubowego sezonu, żeby potem otworzyć ewentualną możliwość zatrudnienia Jose Mourinho, gdy ten będzie miał roczny kontrakt z Romą. Innymi kandydatami są Paulo Sousa (bez klubu) oraz Paulo Fonseca (Lille).

Jose Mourinho rozpoczął pracę w roli szkoleniowca Romy od lipca 2021 roku i wygrał Ligę Konferencji Europy. Wcześniej Mourinho odpowiadał m.in. za wyniki Realu Madryt, Benfiki, FC Porto czy Manchesteru United. Jego kontrakt z Romą jest ważny do końca czerwca 2024 roku.