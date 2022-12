Luis Suarez wkrótce zmieni klub. Ma dwie nowe opcje

Luis Suarez latem 2022 roku przeniósł się jako wolny zawodnik do Club Nacional, w którym rozpoczynał swoją przygodę z piłką nożną. Urugwajki klub miał mu pomóc w przygotowaniu się do rozgrywanych w listopadzie i grudniu mistrzostw świata. "El Pistolero" w 16 meczach strzelił 6 goli, zanotował 3 asysty i zdobył mistrzostwo Urugwaju, więc można powiedzieć, że przed mundialem był w optymalnej formie. 35-latek wraz ze swoją drużyną narodową dość szybko jednak zakończył udział na turnieju w Katarze. Urugwajczycy zdobyli 4 punkty w fazie grupowej, dokładnie tyle samo co Koreańczycy, więc o awansie zadecydował bilans bramkowy, który okazał się korzystniejszy dla Azjatów.

REKLAMA

Zobacz wideo Ta reprezentacja potrzebuje wymiany pokoleniowej

Były piłkarz m.in. FC Barcelony od 2 grudnia, czyli ostatniego grupowego starcia z Ghaną musi myśleć już o swojej dalszej karierze. Suarez wciąż chce grać w piłkę, a zainteresowanych jego usługami nie brakuje. Dziennikarz Nicolo Schira informuje, że 35-latek zimą może przenieść się do Interu Miami, klubu Davida Beckhama występującego w MLS lub do meksykańskiego zespołu Cruz Azul.

Luis Suarez trafiając do Stanów Zjednoczonych mógłby zastąpić Gonzalo Higuaina, który ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. Dla Beckhama Suarez jest celem transferowym od wielu lat, podobnie jak Sergio Busquets, czy Lionel Messi. Druga opcja, jaką ma 35-latek, a więc przenosiny do Meksyku również wydaje się być ciekawa. Były urugwajski piłkarz Diego Lugano w wywiadzie dla "TUDN" wyjawił, że liga meksykańska mogłaby być dla "El Pisotolero" dużo większym wyzwaniem niż MLS.

- Gdziekolwiek się pojawi, zapisze się w historii, ponieważ jest wyjątkowym zawodnikiem. Nie wiem (dokąd pójdzie - przyp. red.), słyszałem o Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że meksykańska piłka nożna nagle stała się bardziej konkurencyjna, byłoby jeszcze lepiej dla niego, gdyby nadal był w formie i nadal szukał chwały, ale naprawdę nie wiem, co się dzieje, nie rozmawialiśmy - powiedział Lugano.

Trener Manchesteru United cieszy się na sprzedaż klubu. "Dobre zmiany"