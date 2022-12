Wayne Rooney chce się bić w ringu. Rzucił wyzwanie znanemu youtuberowi

Kilka dni temu świat sportu obiegła zaskakująca informacja na temat Wayne'a Rooneya, który postanowił pomóc Tysonowi Fury'emu w przygotowaniach do starcia z Oleksandrem Usykiem. Legendarny napastnik Manchesteru United jest wielkim fanem boksu i uprawiał ten sport w dzieciństwie. Teraz jest gotów wejść do ringu z jednym z najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej ostatnich lat i zostać jego sparingpartnerem.

Wayne Rooney przerzuci się na boks? Zaproponował walkę znanemu youtuberowi

- Jest wielkim fanem boksu, również pochodzi z bokserskiej rodziny. Więc miejmy nadzieję, że kiedyś w przyszłości będziemy mieć mały sparing. Akurat potrzebuję kogoś mniejszego, aby dobrze przygotować się na Usyka - powiedział Fury po ogłoszeniu współpracy z Rooneyem, o czym pisaliśmy więcej ->>> TUTAJ.

Jak się okazuje, 37-letni Anglik, który obecnie pełni funkcję trenera DC United, ma także znacznie dalej idące plany związane z pięściarstwem. Popularny brytyjski youtuber Olajide "JJ" Olatunji, znany lepiej jako KSI, który także z powodzeniem od kilku lat rozwija karierę bokserską, ujawnił w rozmowie z DAZN, że Rooney zaproponował mu pojedynek. - To zabawne, mam nadzieję, że się nie zirytuje, że o tym powiedziałem - stwierdził.

Internetowy twórca do tej pory w ringu pojawiał się pięciokrotnie (trzy walki w boksie zawodowym). Wygrał cztery razy i raz zremisował w sierpniu 2018 roku z innym youtuberem Loganem Paulem. W rewanżu, do którego doszło w listopadzie 2019 roku, KSI okazał się lepszy. Pokazowe walki nie są mu obce, jednak przynajmniej na razie nie zamierza walczyć z legendą Manchesteru United. - Wayne Rooney zadzwonił do mnie, mówiąc, że powinniśmy walczyć. Ale ja odmówiłem. Po prostu nie chcę tego robić - zdradził.

KSI ma bowiem w tej chwili inny cel. Już styczniu zmierzy się z Dilonem Danisem. Następnie chce doprowadzić do walki z Jakiem Paulem, bratem Logana. Amerykanin wyraził zainteresowanie i powinniśmy być świadkami starcia obu panów już w 2023 roku. KSI zdradził, że dopiero po tej walce może pomyśleć o ewentualnej potyczce z Rooneyem. Wyjawił też, że Rooney to niejedyny znany piłkarz, który myśli o występach w ringu.

- Jeśli Rooney będzie zainteresowany, myślę, że dobrze byłoby mieć go w tej przestrzeni (imprezy organizowane przed federację MisFits boxing, założoną przez KSI - przyp. red.). Wiem, że Wayne Bridge (były obrońca Chelsea, Manchesteru City i 36-krotny reprezentant Anglii - red.) też jest zainteresowany - podsumował.

