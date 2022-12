Niespodziewana propozycja dla Tuchela. Może przejąć uczestnika MŚ w Katarze

Jeszcze kilka dni temu angielskie i niemieckie media informowały, że Thomas Tuchel jest na krótkiej liście kandydatów do zastąpienia Garetha Southgate'a na stanowisku selekcjonera reprezentacji Anglii. Tymczasem jego szanse rosną w innym, zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Ma szansę na posadę w Afryce.

REKLAMA

Zobacz wideo Surma: W PZPN jest chaos. Kulesza chce się wycofać rakiem

Tuchel trenerem drużyny z Afryki

Thomas Tuchel został zwolniony z Chelsea na początku września tego roku. Wygrał z londyńczykami Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA i klubowe mistrzostwa świata. Jednak seria słabszych meczów latem sprawiła, że władze kluby nie chciały kontynuować z nim współpracy. Do dziś Niemiec jest bez klubu. Wiąże się go z kilkoma zespołami w Europie, ale są to w dużej mierze przypuszczenia.

W ostatnich dniach mówiło się, że mógłby podjąć się pracy selekcjonera. Media widzą go jako trenera Anglików. Znalazł się na krótkiej liście zagranicznych kandydatów na to stanowisko. Przyszłość Garetha Southgate'a nie jest jasna. Co prawda ma ważny kontrakt do końca Euro 2024, ale może chcieć odejść już teraz. Będzie rozmawiał z federacją w styczniu.

Szykuje się wielki powrót do składu Argentyny na finał MŚ. Scaloni ma 10 pewniaków

Tuchel może czekać na rozwój spraw lub podjąć się pracy zupełnie gdzie indziej. Niedawno pojawiła się informacja, że mógłby objąć posadę selekcjonera reprezentacji Ghany. Według ghańskiego radia Asempa FM Niemiec jest na krótkiej liście sześciu kandydatów do pracy z kadrą "Czarnych Gwiazd".

Władze tamtejszej federacji mają być już po pierwszych rozmowach z Tuchelem i miały przebiec w pozytywnej atmosferze. Ghana chce znaleźć klasowego i doświadczonego trenera, który ponownie uczyni reprezentację jedną z najsilniejszych w Afryce.

Byli reprezentanci Francji szokują. Chcą, by Argentyna wygrała mundial

Dla Ghany ten rok był katastrofą. Najpierw nie wyszła z grupy na Pucharze Narodów Afryki i w związku z tym stracił pracę Milovan Rajevac. Na mundialu w Katarze także nie udało się przejść fazy grupowej, więc zwolniono Otto Addo.

Ostatni medal międzynarodowej imprezy Ghana zdobyła w 2015 r., było to srebro w PNA. Na triumf w tych rozgrywkach czeka jeszcze dłużej, bo od 1982 r.