Szef FIFA zapowiada rewolucję. Nowy format KMŚ, nowe rozgrywki dla reprezentacji

Dotychczas w Klubowych Mistrzostwach Świata brało udział siedem drużyn, które na każdym z kontynentów wygrywały odpowiednik europejskiej Ligi Mistrzów. KMŚ rozpoczęto w 2000 roku i do 2021 roku odbyło się 18 edycji. FIFA postanowiła jednak zmienić format i od 2025 roku upodobnią się one do reprezentacyjnych mistrzostw świata.

Gianni Infantino zapowiada rewolucję. Nowe Klubowe Mistrzostwa Świata

Na oficjalnej stronie internetowej FIFA dowiadujemy się, że Klubowe Mistrzostwa Świata w 2023 roku odbędą się w Maroko. Ta edycja będzie prawdopodobnie przedostatnią w formacie, który znaliśmy dotychczas. FIFA nie poinformowała, co z rozgrywkami w 2024 roku.

A co zostanie zmienione od kolejnych lat? - Rozszerzone 32-drużynowe Klubowe Mistrzostwa Świata mają rozpocząć się w czerwcu 2025 roku i będą rozgrywane co cztery lata - czytamy. Pierwotną zmianę formatu Klubowych Mistrzostw Świata planowano na 2021 rok, ale organizację 24-drużynowego turnieju pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

Głos zabrał również szef federacji Gianni Infantino, który przekonuje, że nowy turniej będzie "podobny do obecnych mistrzostw świata". Nie wyjaśniono jednak w jaki sposób zostaną dobrane zespoły, które zagrają w turnieju oraz kto zostanie pierwszym gospodarzem nowego wydarzenia. Infantino stwierdził jedynie, że w nowym formacie zagrają "najlepsze drużyny świata". Regulamin ma zostać ogłoszony w 2024 roku.

Infantino ogłosił również, że FIFA planuje rozpoczęcie Klubowych Mistrzostw Świata kobiet oraz inwestycję w piłkę młodzieżową. Zrealizowanie planów będzie kosztowało federację 9,7 mld dolarów.

32-drużynowe Klubowe Mistrzostwa Świata to nie jedyny pomysł FIFA

Jak dowiadujemy się z witryny światowej federacji, planowane są również nowe rozgrywki towarzyskie, w których mierzyłyby się reprezentacje z różnych kontynentów. - W celu zwiększenia możliwości gry ze sobą drużyn z różnych konfederacji, FIFA uruchomiłaby turnieje towarzyskie - FIFA World Series - które odbywałyby się w okienku marcowym w latach parzystych - czytamy. Nowy turniej miałby zrzeszać po cztery drużyny narodowe z czterech różnych kontynentów, a spotkania miałyby zostać rozegrane w marcowych oknach reprezentacyjnych.