Nowe życie piłkarskiej Superligi. Reichart potwierdza: Kluby przestają się bać

Bernd Reichart, dyrektor generalny spółki A22 Sports Management, próbującej powołać do życia piłkarską Superligę, wziął udział w Forum Nueva Economia. Towarzyszyli mu Florentino Perez i Joan Laporta, prezydenci Realu Madryt i FC Barcelony. Niemiecki prawnik przedstawił na nim niewiążącą opinię prawną Athanasiosa Rantosa, Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), odnośnie do możliwości wejścia Superligi na rynek. Wynika z niej, że UEFA w tym momencie posiada dominującą, a wręcz monopolistyczną pozycję i nie powinna mieć prawa blokowania prób powstania nowych rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl FIGHT

Dyrektor A22: "Superliga to bardzo żywy projekt"

Dyrektor A22 nie krył zadowolenia z tej opinii i dobitnie uzasadniał konieczność zmian w europejskim futbolu. - Superliga nie jest martwa. To bardzo żywy projekt. Chcemy ulepszyć piłkę nożną i w tym celu rozmawiamy ze wszystkimi stronami. Chcemy przywrócić entuzjazm i zapewnić bardziej odpowiednią strukturę ekonomiczną - zapewnił Reichart cytowany przez dziennik "Marca".

W przemówieniu niemiecki prawnik zauważył, że czasy się zmieniły i żeby zainteresować potencjalnego odbiorcę, potrzebny jest najlepszy możliwy produkt. - Młodzi ludzie oglądają 10 godzin piłki nożnej, a 300 grają w FIFĘ. Proszą o lepsze mecze. Szeroko zapowiadany mecz Ligi Mistrzów generuje ponad sześciokrotnie większą widownię niż którykolwiek inny z pozostałych nieistotnych. Nie chcemy, aby piłka nożna była oglądana na Tik Toku. Zainteresowanie fanów zmieniło się, piłka nożna nie tylko konkuruje z kolarstwem czy koszykówką, tylko konkuruje z Netflixem. Chcemy, aby Superliga była najlepszymi europejskimi rozgrywkami - stwierdził.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Reichart uznał, że UEFA ma w tym momencie pozycję monopolisty i próbuje zapobiec zrzeszaniu się klubów poza swoją kontrolą. Przy okazji zapewnił, że rozmawiał z przedstawicielami 30 drużyn, które przestają się bać reform. Ponownie zaprzeczył też doniesieniom, że Superliga będzie miała zamknięty format. - Nie wykluczamy niczego ani nikogo. Kluby zrozumiały, że system sportowy w Europie może się zmienić. To niewiarygodne, że sport jest poza prawem konkurencji. Nie może być tak, że drużyny ponoszą całe ryzyko. To niesamowite, że są kluby, które grają w rozgrywkach zamkniętych lub prawie zamkniętych jak Euroliga (koszykarska) i mówią, że Superliga jest ekskluzywna, kiedy tak nie jest. Dziś to projekt europejski - zadeklarował Niemiec.

Jak przezimować motocykl? Na co trzeba zwrócić uwagę? Kluczowe zasady są proste