Był na wylocie z nowego klubu. Legenda Realu z debiutanckim golem. I to jakim [WIDEO]

Po 15 latach pełnych sukcesów Marcelo rozstał się z Realem Madryt i latem 2022 roku zasilił szeregi Olympiakosu Pireus. Brazylijczyk nie chciał przechodzić na sportową emeryturę i wydawało się, że grecki klub będzie dla niego idealnym miejscem. Tylko że początki były bardzo trudne. W nowym zespole zadebiutował dopiero w październiku. Jak dotąd wystąpił w zaledwie sześciu spotkaniach, a na boisku spędził łącznie 190 minut. Media donosiły, że piłkarz jest słabo przygotowany kondycyjnie, co sprawia, że trener nie daje mu szansy na regularną grę. Mimo to 34-latek nie zapomniał, jak strzela się bramki, co udowodnił w meczu z Atromitosem Ateny.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka na KSW. Kto okaże się lepszy? [Sport.pl Fight]

Kapitalny strzał Marcelo. Bramkarz nie miał żadnych szans

Mimo że w Katarze trwają mistrzostwa świata, to w Grecji nadal toczy się walka o Kypello Elladas, a więc odpowiednik Pucharu Polski. W czwartek 15 grudnia rozegrano spotkanie 1/8 finału pomiędzy Olympiakosem i Atromitosem. Ostatecznie triumfowała pierwsza z drużyn (4:1). Aż dwie bramki zdobył Marcelo - w 50. i 65. minucie spotkania. Były to jego pierwsze gole w greckiej drużynie. Szczególnie pierwszy z nich był spektakularny. Brazylijczyk popisał się niezwykłymi umiejętnościami i pokazał, że nadal drzemie w nim Marcelo z najlepszych czasów w Realu.

Motoryzacja czeka na swojego iPhone'a. Kompletnie zmieni nasze życie

Piłkarz otrzymał podanie na skraju pola karnego. Jeden z zawodników Atromitosa próbował mu przeszkodzić, ale bez większych sukcesów. Brazylijczyk wyszedł na czystą pozycję i huknął sprzed pola karnego. Futbolówka z ogromną prędkością popędziła w kierunku dłuższego słupka i bramkarz nie miał szans na interwencję. Goli takiej urody Marcelo strzelał mnóstwo w Realu. Teraz w podobnym stylu na bramkę rywali uderza Federico Valverde. Urugwajczyk także słynie z atomowych strzałów.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl

Pirlo to nie koniec. Wielkie nazwiska chcą przejąć polską kadrę. PZPN potwierdza

Nie wiadomo jednak czy dobry występ Marcelo wpłynie na jego pozycję w zespole. Jeśli piłkarz nadal będzie zasiadał na ławce rezerwowych, to najprawdopodobniej szybko opuści Grecję. Media donosiły, że Marcelo zainteresowane są brazylijskie kluby. Ma również szanse wrócić do Madrytu i dołączyć do Getafe, które akurat szuka wzmocnień na lewej obronie. Zawodnik dostał także propozycję powrotu do Realu Madryt w roli ambasadora klubu. Tylko że to wiązałoby się z zakończeniem przez niego kariery piłkarskiej.