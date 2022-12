Monstrualne pieniądze za gwiazdę Atletico. Gigant szykuje spektakularny transfer

Joao Felix w końcu chciałby pokazać pełnię swoich ofensywnych możliwości. Portugalczyk w 2019 roku przeniósł się z Benfiki do Atletico Madryt za ponad 120 milionów euro. Jak pokazał czas, nie był to dla niego najlepszy wybór. Przez ostatnie 3 lata nie potrafił na przestrzeni kilku spotkań z rzędu utrzymać dobrej formy i często irytował kibiców oraz trenera "Los Colchoneros". Diego Simeone miał wobec niego spore nadzieje, nie potrafił jednak w stu procentach przekonać go do tego, że w Atletico Madryt przede wszystkim liczy się gra w defensywie i nawet napastnicy muszą być w tym elemencie na najwyższym poziomie. Felix przez to, że nie może mieć swobody w ofensywie nie zaznaczał swojej obecności na boisku tak, jak ma to miejsce chociażby w meczach reprezentacji Portugalii. Cała ta sytuacja sprawia, że 23-latek poważnie myśli o opuszczeniu Madrytu.

Jak informuje na łamach "Soccernews.nl" znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, o zatrudnienie gracza Atletico spróbuje powalczyć PSG. Sam zawodnik mógłby być zainteresowany dołączeniem do francuskiego zespołu, ponieważ w końcu mógłby skupić się na grze w ofensywie. Dla zespołu z "Parku Książąt" ten ruch byłby również zrozumiały, gdyż nie wiadomo, czy z klubem nie pożegna się Leo Messi, którego kontrakt wygasa w czerwcu 2023 roku, czy też Neymar bądź Kylian Mbappe. Ostatnio w światowych mediach Felix łączony był z Arsenalem. Włoch twierdzi jednak, że ekipa z Londynu nie będzie w stanie rywalizować o zawodnika Atletico z PSG.

- Arsenal - zdecydowanie nie, bo chce grać dla Paris Saint-Germain. Atletico po prostu nie chce go stracić i żądają za niego 130-140 milionów euro! PSG byłoby logicznym wyborem, gdyby opuścił Atletico. W końcu nie wiele klubów stać na jego opłacenie, a PSG jest zainteresowane młodymi zawodnikami na przyszłość, aby zaakceptować odejście Mbappe lub Neymara. Albo żeby mieć zastępstwo, gdy wygaśnie kontrakt Messiego - powiedział Di Marzio.

Klub z Paryża musiałby liczyć się z bardzo dużym wydatkiem. Atletico w razie sprzedaży swojej młodej gwiazdy, chciałoby odzyskać zainwestowane w niego pieniądze. Z drugiej strony wiedzą, że duża kwota może odstraszyć potencjalnych chętnych na Portugalczyka, który wciąż mógłby się przydać dla Diego Simaone pomimo, że nie zawsze jest z niego zadowolony. 130 lub 140 milionów euro to bardzo dużo, ale trzeba w tym przypadku wziąć pod uwagę fakt, że Felix jest młodym piłkarzem, o dużym potencjale oraz to, że PSG ma środki ku temu, aby sprowadzić go do siebie.

Portugalczyk w barwach Atletico Madryt łącznie rozegrał 129 meczów, zdobył 33 gole i zanotował 18 asyst.

