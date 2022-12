Rewolucja we Włoszech? Władze ligi rozważają wprowadzenie "VAR Challenge"

Nowinki w świecie piłki nożnej pojawiają się coraz częściej. Od niespełna 10 lat sytuacja w tej kwestii jest niezwykle dynamiczna. Zaczęło się od oficjalnego wprowadzenia technologii "Goal Line", wykluczającej błędy sędziowskie polegające na nieuznawaniu prawidłowo zdobytych goli, gdy piłka przekroczyła linię bramkową. Później do międzynarodowego futbolu wszedł VAR, czyli grupa sędziów wspierających arbitra głównego wideoweryfikacją.

Kolejne nowości w Serie A

Jak podaje portal football-italia.net, we włoskich rozgrywkach ligowych może zostać przetestowane nowe rozwiązanie, umożliwiające poszczególnym zespołom nakazanie sędziom VAR sprawdzenia sytuacji. "VAR Challenge", jak roboczo nazywa się projekt, ma być aktywowany na wniosek ławki rezerwowych w sytuacjach spornych, takich jak potencjalny rzut karny czy czerwona kartka.

Cały system ma działać podobnie do challenge'u znanego z kortów tenisowych. Szkoleniowiec grającej drużyny ma mieć możliwość zgłoszenia chęci sprawdzenia określonej sytuacji, co zmuszałoby arbitra głównego do obejrzenia jej na monitorze.

Dodatkowym smaczkiem jest kolejny pomysł włoskiej centrali, który prawdopodobnie zostanie niedługo przetestowany w Coppa Italia. Mowa o upublicznieniu dialogów pomiędzy sędziami VAR a arbitrem głównym w trakcie relacji telewizyjnej. Pozwalałoby to kibicom lepiej zrozumieć tok rozumowania przy podejmowaniu decyzji przez arbitrów, a także zmuszałoby samych sędziów do klarownego tłumaczenia, dlaczego m.in. rzut karny został przyznany.

Jeszcze mniej kontrowersji

Choć w erze VAR, jak nazywa się nowoczesną piłkę nożną, kontrowersyjnych sytuacji jest coraz mniej, nadal są one częścią światowego futbolu. Zasadniczo przykładów nie trzeba daleko szukać. Wystarczy cofnąć się do półfinałowego meczu Francja - Maroko w ramach katarskich mistrzostw świata. W pierwszej połowie meczu żółtą kartkę na za faul na Theo Hernandezie obejrzał Sofiane Boufal. Według wielu kibiców i specjalistów nie dość, że kartka była całkowicie niezasłużona, to jeszcze sędzia powinien odgwizdać faul w drugą stronę, co dałoby Maroku rzut karny.

Kibicom pozostaje czekać na rozwój sytuacji we Włoszech. W najbliższych tygodniach powinny pojawić się kolejne informacje, dotyczące terminów ewentualnych testów powyższych rozwiązań. Niewykluczone, że doczekamy się tego jeszcze w obecnym sezonie.