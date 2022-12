Toni Kroos wskazał idealnego następcę Bierhoffa. To były piłkarz Arsenalu

Odpadnięcie reprezentacji Niemiec już w fazie grupowej mistrzostw świata wywołało prawdziwą burzę i zamieszanie u naszych zachodnich sąsiadów. Trwał sąd nad Hansim Flickiem, ale ostatecznie utrzymał on posadę selekcjonera. Inaczej było w przypadku Olivera Bierhoffa, który pracował, jako dyrektor zarządzający drużyn narodowych i akademii. Po 18 latach pracy w niemieckim związku został zwolniony po klęsce Niemców w Katarze. Teraz jest wakat na tym stanowisku, a swojego kandydata przedstawił Toni Kroos.

Mertersacker "idealnym kandydatem" według Kroosa

Toni Kroos wskazał Pera Mertersackera, jako idealnego następcę Bierhoffa na stanowisku dyrektorskim. Obaj piłkarze grali wspólnie w reprezentacji i zdobyli z nią mistrzostwo świata w 2014 roku. Aktualnie Mertersacker pracuje jako szef w akademii Arsenalu i miał duży wpływ na takich piłkarzy jak Bukayo Saka, Emile Smith Rowe i Eddie Nketiah. "Mirror" podkreśla, że były obrońca Arsenalu nie bał się odważnych decyzji i zwolnienia kluczowych pracowników akademii.

Kroos chciałby zobaczyć coś podobnego, ale już w przypadku pracy przy niemieckiej reprezentacji. - Uważam, że Per jest idealnym gościem do tego zadania. Ma świetną osobowość, autorytet, a z drugiej strony może być dla ciebie kumplem - powiedział w podcaście Einfach mal Luppen. - Jest niesamowitym profesjonalistą, który mógłby połączyć reprezentację z kibicami. W moich oczach jest idealnym człowiekiem, który mógłby się podjąć tego zadania - dodał.

Do plotek o zastąpieniu Bierhoffa odniósł się sam Per Mertersacker. - Nie, nikt ze mną się nie kontaktował w tej sprawie. Muszę też przyznać, że jestem bardzo szczęśliwy w Londynie - cytuje jego wypowiedź "The Mirror".

Sam Kroos zakończył karierę reprezentacyjną po Euro 2020, na którym Niemcy odpadli w 1/8 finału po porażce 0:2 z Anglią. Z reprezentacją sięgnął po brązowy medal mistrzostw świata w 2010 roku i złoto w 2014 roku. Był także w kadrze, gdy ta sensacyjnie odpadała w fazie grupowej mundialu w Rosji w 2018 roku.