Wymowne zdjęcie Kucharskiego. "Dziś spełniam swoje marzenie"

Cezary Kucharski, były reprezentant Polski przebywał w stanie ciężkim w hiszpańskim szpitalu w lutym tego roku. Początkowo mężczyzna przeszedł operację, a potem został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Kucharski został wybudzony ze śpiączki 8 marca, o czym poinformował Roman Kosecki. "Jest ciężko, ale dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą" - napisał potem Kucharski na Twitterze. Po 41 dniach opuścił oddział intensywnej terapii.

REKLAMA

Zobacz wideo Minuta ciszy dla zmarłych robotników pracujących w Katarze. "To była decyzja polityczna"

Wymowne zdjęcie Cezarego Kucharskiego na Twitterze. "Spełniam swoje marzenie"

Cezary Kucharski opublikował zdjęcie na Twitterze, na którym widać, że przebywa na stoku i zjeżdża na nartach. Można zatem wywnioskować, że były reprezentant Polski ma się bardzo dobrze i nic poważnego mu nie dolega. "14 kwietnia wychodziłem ze szpitala na wózku inwalidzkim i niepewny, czy będę mógł chodzić. Dziś spełniam swoje marzenie powrotu do sprawności i jazdy na nartach. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy mi w tym pomogli i wspierali. Dziękuję" - napisał Kucharski. W odpowiedziach na Tweeta pojawiają się liczne życzenia zdrowia.

Co konkretnie dolega Cezaremu Kucharskiemu? To vasculitis, czyli układowe zapalenie naczyń. Zaczęło się od zapalenia płuc i ogólnego osłabienia, a potem Kucharski schudł ponad 30 kg i musiał przechodzić długą i żmudną rehabilitację. "Do życia trzeba przywracać każdy mięsień jego ciała. To dlatego Kucharski musi ćwiczyć nie tylko mięśnie rąk i nóg, ale też choćby mięśnie oddechowe czy mięśnie twarzy. To wszystko odbywa się stopniowo" - pisał w kwietniu Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

- Choroba przyszła zdecydowanie niespodziewanie. Tak naprawdę to do dziś nie wiem, dlaczego zachorowałem na tak rzadką chorobę. Nie ukrywam, że kaszlenie krwią mnie przeraziło. Pamiętam moment, kiedy mnie usypiano. Myślałem wtedy, że po prostu obudzę się za kilka dni i wszystko będzie w porządku - mówił Kucharski w programie "Wieczór Live".

Cezary Kucharski zakończył karierę w 2006 roku. Były polski napastnik grał w takich klubach jak Legia Warszawa, Sporting Gijon, Górnik Łęczna czy Siarka Tarnobrzeg. Kucharski zdobył dwa mistrzostwa Polski z Legią Warszawa, odpowiednio w sezonie 2001/2002 i 2005/2006.